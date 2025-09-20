Home News Star-News

In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!

Oktoberfest

In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!

20.09.2025, 08.19 Uhr
Marianne und Michael Hartl lassen sich das Oktoberfest nicht entgehen. Trotz Bühnenabschied sind die Schlagerstars fast täglich auf der Wiesn und planen feste Stationen.
Marianne und Michael
Das Oktoberfest ist für Marianne und Michael Hartl Pflichtprogramm.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Marianne und Michael sind leidenschaftliche Oktoberfest-Besucher. Auch in diesem Jahr geht es für die Schlagerstars beinahe täglich auf die Wiesn. Im Interview verrieten sie, wann sie wo anzutreffen sind.

Marianne und Michael Hartl genießen ihren Ruhestand – doch die Wiesn bleibt Pflichtprogramm. 2024 hatten die beiden Schlagerstars das Oktoberfest genutzt, um sich von der Bühne zu verabschieden. Ihr letztes Konzert "vor einem einheimischen Münchner Publikum" zu geben, war für Marianne Hartl damals "als Münchner Kindl ein Ritterschlag".

Ganz ohne Oktoberfest geht es für das Paar trotzdem nicht. Vor Heidi Klums Pre-Wiesn-Party "HeidiFest" erzählten sie der Agentur teleschau, dass sie fast täglich auf der Theresienwiese unterwegs seien.

Derzeit beliebt:
>>"O'zapft is!": Die Live-Übertragung des Anzapfen der Wiesn in der ARD
>>"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale": Schlager-Party im ZDF
>>"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre": Der Film über das Programm der Kabarettistin
>>"Oktoberfest 1905": Kritik zur Fortsetzung des Erfolgsdramas in der ARD

Comeback beim "HeidiFest"

Auch in diesem Jahr planen die Hartls feste Stationen. "Natürlich" seien sie "jeden Tag" auf dem Fest anzutreffen, sagte Marianne. Zum Auftakt am 20. September stehe das Schottenhamel-Zelt auf dem Plan, am Sonntag das Hackerzelt und am Montag das Schützenzelt. Nach einem Stopp in der Wildstuben am Mittwoch gönnen sich die beiden kurz eine Golfpause – "und dann geht's wieder auf die Wiesn!"

Das "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus war für Marianne und Michael mehr als nur ein Warm-Up: Bei der am Donnerstagabend von ProSieben übertragenen Party überraschten sie mit einem kleinen Comeback. Ein Jahr nach dem offiziellen Abschied sang das Duo den Klassiker "In München steht ein Hofbräuhaus".


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Legende
Roberto Blanco
"Ihm geht es nicht besonders gut": Howard Carpendale befürchtet letzten Auftritt mit Jürgen Drews
Emotionaler Auftritt
Howard Carpendale und Jürgen Drews
HeidiFest im Hofbräuhaus: Ein "Live"-Scherz?
Kritik
Heidifest By Heidi Klum
Roland Kaiser: Die traurige Wahrheit über seine Kindheit
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
Beatrice Egli: "Das sind die starken Frauen in meinem Umfeld"
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli in einem orangefarbenen Anzug
"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
Sonderausgabe
Giovanni Zarrella ist auf der Bühne von Frauen umgeben.
Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Lederhose, Stars & Schlager: Heidi Klums wilde Wiesn-Show
"HeidiFest"
HeidiFest
Heidi Klum überrumpelt "Abendschau"-Moderator – und fängt an zu jodeln
Heidis Oktoberfest
Heidi Klum bei der "Abendschau"
ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv: "Meine Hände zittern"
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars
Vom Kindertalent zum Kultstar
Thomas Anders
Sarah Engels mit neuem Karriere-Schritt: "Habe wahnsinnigen Respekt"
Premiere
Moulin Rouge - Das Musical
Evelyn Burdecki springt über ihren Schatten und appelliert: "Ganz, ganz wichtig für jede Frau"
Krebsvorsorge
Evelyn Burdecki
ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"
Brillen-Panne
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"
Jubiläumsmagie
Andreas Ehrlich im Interview
Jubiläum bei Ninja Warrior: Überraschungen und Abschiede
"Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands"
Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands
Neue DVDs der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
DVD-Highlights
"Elio"
Das ist der wahre Star hinter dem "Dirty Dancing"-Hit
Kult-Film
Bill Medley
Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!
Tournee-Start
Dieter Bohlen
"The Voice"- Moderatorin Melissa Khalaj im Interview: "Ablehnung gehört zum Leben dazu"
Zwischen Zweifel und Rampenlicht
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Das wurde aus den “Tatort”-Stars von früher
Tatort-Erfolg
Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec stehen an einem sonnigen Tag draußen in einem Park und lachen.
„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?
Krimi-Duell
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".
Verlobung aufgelöst: Was ist bei Nina und Dobrev und Shaun White los?
Trennung
Nina Dobrev und Shaun White auf dem roten Teppich 2023.
"Niemand stirbt gern allein": Lohnte sich der neue "Krimi in Passau"?
ARD-Krimi
"Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau"
Skandal im Heer: Eismayer und die verbotene Liebe
"Eismayer"
Eismayer
Lorde im ZDF-Interview: "Ich war nur damit beschäftigt, dünner zu werden"
"aspekte extra: Lorde"
aspekte extra: Lorde
Paul und Käthe: Kampf um ein gutes Leben
"Käthe und ich – Ein gutes Leben"
Käthe und ich - Ein gutes Leben
Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen
Leinwand-Ikone
Uschi Glas und Dieter Hermann