In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!

Marianne und Michael sind leidenschaftliche Oktoberfest-Besucher. Auch in diesem Jahr geht es für die Schlagerstars beinahe täglich auf die Wiesn. Im Interview verrieten sie, wann sie wo anzutreffen sind.

Marianne und Michael Hartl genießen ihren Ruhestand – doch die Wiesn bleibt Pflichtprogramm. 2024 hatten die beiden Schlagerstars das Oktoberfest genutzt, um sich von der Bühne zu verabschieden. Ihr letztes Konzert "vor einem einheimischen Münchner Publikum" zu geben, war für Marianne Hartl damals "als Münchner Kindl ein Ritterschlag".

Ganz ohne Oktoberfest geht es für das Paar trotzdem nicht. Vor Heidi Klums Pre-Wiesn-Party "HeidiFest" erzählten sie der Agentur teleschau, dass sie fast täglich auf der Theresienwiese unterwegs seien.

Comeback beim "HeidiFest" Auch in diesem Jahr planen die Hartls feste Stationen. "Natürlich" seien sie "jeden Tag" auf dem Fest anzutreffen, sagte Marianne. Zum Auftakt am 20. September stehe das Schottenhamel-Zelt auf dem Plan, am Sonntag das Hackerzelt und am Montag das Schützenzelt. Nach einem Stopp in der Wildstuben am Mittwoch gönnen sich die beiden kurz eine Golfpause – "und dann geht's wieder auf die Wiesn!"

Das "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus war für Marianne und Michael mehr als nur ein Warm-Up: Bei der am Donnerstagabend von ProSieben übertragenen Party überraschten sie mit einem kleinen Comeback. Ein Jahr nach dem offiziellen Abschied sang das Duo den Klassiker "In München steht ein Hofbräuhaus".