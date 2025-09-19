Evelyn Burdecki springt über ihren Schatten und appelliert: "Ganz, ganz wichtig für jede Frau"

Meistens geht es im Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" von TV-Star Evelyn Burdeki und Moderatorin Laura Karasek locker und lustig zu. Doch in der neuesten Folge kommen die beiden Freundinnen auf ein ernstes Thema zu sprechen. In ihrer neuen Serie "Being Burdecki" geht es unter anderem um den Kinderwunsch der Ex-Dschungelkönigin. Dafür wolle sie Eizellen einfrieren lassen, erzählt die 37-Jährige, doch davor ging es für sie zur Krebsvorsorge – etwas, dass sie viel häufiger machen müsste, wie sie nun im Podcast gesteht.

"Bei mir ist auch das Ding, dass ich natürlich auch vorbelastet bin", erzählt der TV-Star. Sowohl ihre Cousine als auch eine ihrer Tanten seien an Brustkrebs verstorben. "Deswegen habe ich da schon so ein bisschen Panik gerade vor", gibt sie zu. Die Ergebnisse bekomme sie jedoch erst in zehn Tagen. Für Burdecki bedeutet das zehn Tage voller Angst: "Weil ich dann immer denke: Okay, Evelyn – jetzt bekommst du den Anruf und vielleicht ist irgendwas nicht in Ordnung." Dennoch mahnt der TV-Star: "Man muss da hingehen – klar. Das ist ganz, ganz wichtig für jede Frau. Man sollte immer einmal im Jahr zur Krebsvorsorge."

Laura Karasek: "Ganz wichtig für junge Menschen: Man kann sich dagegen impfen lassen!" Doch obwohl die Vorsorge so wichtig ist, schieben sie manche Frauen lange vor sich her. "Ich vergesse es manchmal selber", gibt Burdecki zu. Karasek kann das verstehen: "Man hat halt einfach keine Lust auf diese Termine und diese News." Die 43-Jährige muss sogar öfter als einmal im Jahr zur Krebsvorsorge, da bei ihr HPV-Viren festgestellt wurden.

"Bei mir muss viel engmaschiger kontrolliert werden", weiß die Moderatorin, denn die Viren können unter Umständen Gebärmutterhalskrebs auslösen. Zur Vorsorge sei bei ihr schon Gewebe entnommen worden, erzählt die Moderatorin. "Und dann gucken sie halt immer: Wie viel hat sich da verändert in den Zellen?"

"Ganz wichtig für junge Menschen: Man kann sich dagegen impfen lassen", erinnert die 43-Jährige die Zuhörerinnen und Zuhörer.

