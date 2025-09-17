Heidi Klum überrumpelt "Abendschau"-Moderator – und fängt an zu jodeln

Beim in München beheimateten Bayerischen Rundfunk wirft das weltgrößte Volksfest naturgemäß seine Schatten voraus. Am 20. September beginnt das Oktoberfest. In der "Abendschau" des BR wagte Moderator Roman Roell am Dienstagabend einen Wiesn-Ausblick.

Doch als er gerade zum nächsten Thema übergehen wollte, schneite niemand Geringeres als Topmodel Heidi Klum ins Studio in München – selbstverständlich im Dirndl. "Ich wollte dich zu meinem 'Heidi Fest' einladen", begrüßte die 52-Jährige Roell. Im Münchener Hofbräuhaus feiert sie am 19. September mit weiteren Stars aus Film, Fernsehen und Schlager ihre eigene Wiesn-Party.

Der Moderator war vom unerwarteten Gast auf seinem Sofa und von der Einladung sichtlich überrascht. Klum schwärmte derweil schon vom Hofbräuhaus. Vor einem Jahr habe sie "dann einfach Mal gefragt", ob sie dort nicht eine "Pre-Wiesn-Party" veranstalten könne, erzählte sie begeistert und verriet dann: "Ich war noch nie auf dem Oktoberfest!"

Beim "Heidi Fest" soll "jeder mitsingen" Während Roell immer noch vom Auftauchen des Topmodels überwältigt war, fragte sie schon: "Kannst du bayrisch tanzen?", doch der Moderator blieb zurückhaltend. Klums guter Laune tat das keinen Abbruch. Sie begann ein paar Zeilen aus "Rote Lippen soll man küssen" von Peter Kraus zu singen – der Rock'n'Roller ist einer von vielen Gästen bei ihrem "Heidi Fest", verriet sie. Außerdem treten unter anderem Ross Antony, Thomas Anders und die Band Münchener Freiheit auf. "Ich liebe das, wenn jeder mitsingen kann und richtig Spaß hat!", freute sie sich auf den Abend.

Stolz erzählte die Moderatorin und Macherin von "Germany's Next Topmodel", dass sie, in Vorbereitung auf ihre eigene Wiesn-Party, viel über Bayern gelernt habe. So wisse sie mittlerweile, dass sie ihre Schleife beim Dirndl links binden muss. Schließlich ist sie seit über sechs Jahren mit Tokio-Hotel-Sänger Tom Kaulitz verheiratet. "Das verflixte siebte Jahr", merkte Roell an. Doch noch habe sie der Fluch nicht getroffen, verriet Klum: "So weit, so gut."

Zum Abschluss ging es nochmal um das, was in München gerade am wichtigsten ist: Bier. Das möge sie sogar lieber als Kaffee, schmunzelte Klum. Und wie viel Maß kann das Topmodel trinken? "So vielleicht sechs" überlegte sie lachend. Da staunte der Moderator – mehr als drei traute er ihr nicht zu. Dafür stellte sie auf dem "Abendschau"-Sofa ihre Jodelkünste unter Beweis. Beim "Heidi Fest" überlasse sie das Singen aber anderen, lachte sie.