Home News Star-News

Waldbrände: Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"

Keine Hilfe nach Waldbränden

Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"

15.09.2025, 09.09 Uhr
Hannes Jaenicke verliert sein Haus in Kalifornien durch Waldbrände und kritisiert US-Präsident Donald Trump für unfaire Nothilfen.
Hannes Jaenicke
Für US-Präsident Donald Trump hat Hannes Jaenicke (Bild) kein lobendes Wort übrig.  Fotoquelle: Getty Images/Matthias Nareyek

Im Januar 2025 erreichte Hannes Jaenicke eine Hiobsbotschaft aus den USA: Infolge der verheerenden Waldbrände in Kalifornien war von seinem Haus nur mehr Staub und Asche übrig. "Es ist eine Mondlandschaft. Wasserleitungen, Stromleitungen, Gas – es gibt überhaupt keine Infrastruktur mehr", sagte der Schauspieler im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Doch aktuell sei es nicht möglich, irgendetwas dagegen zu unternehmen, so der 65-Jährige.

"Im Moment können wir noch nicht mal aufs Gelände. Es ist alles so vergiftet, dass niemand sein Grundstück betreten darf", erläuterte Jaenicke. Und daran dürfte sich seiner Prognose nach auch nicht so schnell etwas ändern. Bis die Aufräumarbeiten starten können, rechnet der TV-Star noch mit zwei bis drei Jahren Wartezeit. Neben Häusern seien auch knapp 30.000 Autos abgebrannt – inklusive vieler elektrischer Fahrzeuge. Das habe schlimme Auswirkungen auf die Umwelt, wie der Aktivist ausführte: "Da ist massenhaft Lack, PVC, Kunststoff, Plastik und Chemie verbrannt. Der Regen hat alles in den Boden gespült. Jetzt muss entgiftet werden, und keiner weiß, wie."

Hannes Jaenicke über befreundete Umweltaktivistin: "Sie hat alles verloren"

Klar ist: Ohne Nothilfe vom Staat ist das nur schwierig möglich. Doch genau in diesem Punkt sieht Hannes Jaenicke massiven Nachholbedarf – und geht hart mit US-Präsident Donald Trump ins Gericht. Staaten, die bei der vergangenen Präsidentschaftswahl nicht republikanisch gewählt hätten, lasse Trump links liegen, so der Vorwurf Jaenickes: "Er ist wirklich absolut faschistoid. Die republikanischen Staaten kriegen Hilfe – so wie jetzt Texas nach den Überschwemmungen. Kalifornien wählt demokratisch und hat nichts bekommen."

Derzeit beliebt:
>>Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
>>"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
>>West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!
>>„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman

Er selbst habe Glück im Unglück, weil er seinen Lebensmittelpunkt am Ammersee nahe München habe. Sein Haus in den USA habe er nur für Reisen im Rahmen seiner Arbeit benutzt. Deutlich härter habe es Umweltaktivistin Stefanie Brendel getroffen, der er darin Unterschlupf gewährt hatte. "Seit dem Feuer ist sie obdachlos. Sie hat alles verloren", sagte Jaenicke. Für ihn habe der Verlust auch etwas Lehrreiches gehabt: "Im Leben muss man lernen loszulassen. Das habe ich im Januar auf relativ effektive Art und Weise beigebracht bekommen."




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Mercedes Müller über Gleichberechtigung: "Da ist noch viel Luft nach oben"
Brauerei-Dynastien
Mercedes Müller
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"
Die brisante Wahrheit über das Atommülllager Asse
"ARD Story: Der Herr der Fässer"
ARD Story: Der Herr der Fässer
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
Kevin Costner und der Wilde Westen: Die neue Doku-Serie
"The West"
Kevin Costner's The West
Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Thomas Seitel: Das ist der Mann an Helene Fischers Seite
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!
Skurrile Anekdote
Claudia Jung
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"
"Grill den Henssler Sommer-Special"
Grill den Henssler Sommer-Special
Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug
"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde
"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Liebesdrama im Oktagon
"Perfect Addiction"
Array
Pleite trotz Hits, Schlager & Ruhm: So verloren diese Stars ihr Geld!
Pleite-Promis
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Ein Rocker-Boss zwingt Frederike Bader zu tödlichem Spiel
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel
Rückkehr
"Big Little Lies"