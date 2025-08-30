Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar

Zehn Jahre lang galten Helene Fischer und Florian Silbereisen als das absolute Traumpaar der Schlagerwelt – bis 2018 das überraschende Aus kam. Doch im selben Jahr trat Thomas Seitel ins Leben der damals 41-Jährigen. Ein Zufall? Fast könnte man es Schicksal nennen, denn eigentlich war alles ganz anders geplant. Jetzt hat der Tänzer offenbart, wie er und Helene Fischer zueinanderfanden – und wie aus dem ersten Treffen große Liebe wurde.

Alles anders als geplant Bei Helene Fischer verhalf die Schlager-Karriere auch zum privaten Glück. Als die Schlagersängerin 2018 auf Tour ging, wusste sie noch nicht, wie dieses Engagement ihr ganzes Leben verändert würde. Für ihre Konzerte buchte die 40-Jährige mehrere Tänzerinnen und Tänzer. Thomas Seitel sollte eigentlich nicht dabei sein.

Doch dann kam alles anders. "Eigentlich sollten die Atherton Twins für Helenes Tournee gebucht werden", erzählt Thomas Seitel im Gespräch mit dem „Zeit-Magazin“. Doch die Zwillinge konnten nicht an der Tour teilnehmen und in den Shows tanzen. Obwohl die Atherton Twins Thomas Seitel nur aus dem Internet kannten, schlug das Tanz-Duo den 40-Jährigen als Ersatz vor. So bekam Thomas Seitel die Chance, auf der Bühne mit Helene Fischer zu stehen und sie hinter den Kulissen kennenzulernen.

Das war der magische Moment Dabei gab es einen bestimmten Augenblick, der wahrscheinlich alles zwischen ihnen veränderte. "Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal hessisch geschwatzt hat. Ich guckte sie an: ‚Sag das noch mal.‘ Dann hat sie den Satz wiederholt, und ich habe gesagt: ‚Woher kannst du denn Hessisch babbeln?", verrät der 40-Jährige.

"'Isch komm da her‘. Da ist mir das Herz aufgegangen", beschreibt der Tänzer die schicksalhafte Begegnung weiter. Danach war Thomas Seitel klar, dass Helene Fischer die Frau für das Leben ist: "Gefühle kann man nicht steuern, höchstens unterdrücken, zumindest eine Zeit lang, aber dann überrollen sie dich umso heftiger".



Wie steht es um Fischer & ihren Ex Silbereisen? Helene Fischer und Thomas Seitel wohnen mit ihrer kleinen Tochter am bayerischen Ammersee. Es scheint, dass der Luftakrobat auch mit Florian Silbereisen ein gutes Verhältnis pflegt. Seit der Beziehung steht der Tänzer im Fokus der Öffentlichkeit. "Ich habe mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Und: Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden", beschreibt der Wahl-Bayer sein Leben.



Auch nach ihrer Trennung ist das Verhältnis von Helene Fischer und Florian Silbereisen innig. (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)