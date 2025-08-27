Home News Star-News

Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen

Das hat sie vor

Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen

27.08.2025, 10.27 Uhr
von Julian Flimm
Helene Fischer gibt seltene Einblicke: In einer Botschaft an ihre Fans spricht sie über ihre Zukunft – und kündigt dabei mehrere Veränderungen an.
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Helene Fischer hat auf Instagram einen handgeschriebenen Brief veröffentlicht. Darin bestätigt sie die Geburt ihrer zweiten Tochter und bedankt sie sich bei ihren Fans für deren Rücksicht während ihrer Auszeit. Außerdem nutzt sie die Gelegenheit, um kommende Projekte anzukündigen.

Helene Fischer kündigt zwei neue Alben an

Wie Helene Fischer mitteilt, werden im Jahr 2025 zwei neue Kinderalben erscheinen. Bereits 2014 veröffentlichte sie ein erstes Kinderliederalbum, das damals sehr unterschiedliche Reaktionen auslöste. Auch diesmal sei ihr das Projekt ein persönliches Anliegen. Die Sängerin schreibt dazu: „Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt.“

Die neue Musik soll jedoch nicht ausschließlich aus Kinderliedern bestehen. Parallel befinde sich Fischer aktuell auf der Suche nach weiteren Songs, die zu ihrer künstlerischen Linie passen. Ziel sei es, auch weiterhin Lieder zu veröffentlichen, die emotional berühren und sich zum gemeinsamen Feiern eignen. Die Schlagerqueen stellt klar: "Natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben."

Derzeit beliebt:
>>Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod
>>"Game of Thrones"-Star gesteht verachtenswertes Dating-Geheimnis
>>Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab
>>"Da ist mir das Herz aufgegangen": Der magische Moment zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.



Stadiontour 2026 zum 20-jährigen Bühnenjubiläum

Neben den neuen Alben arbeitet Helene Fischer bereits an einem weiteren Großprojekt: Im Jahr 2026 soll eine große Stadiontour stattfinden. Anlass ist ihr 20-jähriges Jubiläum als Solo-Künstlerin. Die Konzerte sollen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden stattfinden. Geplant ist eine Show mit den bekanntesten und emotionalsten Liedern aus zwei Jahrzehnten. Die Sängerin kündigt in ihrem Brief an: „Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten.“

Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Eigentlich war alles anders geplant, doch durch eine unerwartete Begebenheit lernten sich Helene Fischer und Thomas Seitel kennen. Nun hat der Tänzer verraten, in welchem magischen Moment sich die beiden ineinander verliebte.
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.

Helene-Fischer-Show 2025 entfällt

Eine Nachricht betrifft besonders das TV-Publikum: Die „Helene Fischer Show“ wird 2025 nicht ausgestrahlt. Die Show, die seit Jahren fester Bestandteil des ZDF-Weihnachtsprogramms ist, werde wegen fehlender Vorbereitungszeit ausgesetzt. Die Sängerin betont in ihrem Schreiben, dass eine Produktion in dieser Größenordnung mehrere Wochen benötige und nur mit voller Konzentration umzusetzen sei.

Das könnte dich auch interessieren

Die Basketball-EM 2025 live: Deutschland auf Titeljagd!
"FIBA EuroBasket 2025"
FIBA EuroBasket 2025
Beatrice Egli verrät: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!
Schlagersängerin im Interview
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!
Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap
Von der heute-show nach Mainz
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten
5 überraschende Fakten über Sebastian Lege
ZDF-"Besseresser"-Koch
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Mega-Tour von Heino: So viel Geld kassiert der Star!
Gled-Einblick
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Digital vernetzt, analog verloren: Die ZDF-Reportage
"37°: Digital abgehängt"
37°: Digital abgehängt
Mit diesem Star wünscht sich Beatrice Egli ein Duett
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli steht mit einem Star auf der Bühne
Jimi Blue Ochsenknecht findet im Knast angeblich „zur Ruhe“
Skurrile Aussagen
Jimi Blue Ochsenknecht trägt ein helles Shirt und guckt in die Kamera.
Der Tod trinkt lieber Bier: Charly Hübners Regiedebüt im ZDF
"Sophia, der Tod und ich"
Sophia, der Tod und ich
"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken
Mit Sebastian Ströbel
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Marie Reim wird bei Konzert ausgebuht – jetzt bezieht sie Stellung
Spannende Erklärung
Marie Reim
Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!
Promi-Verlobung
Travis Kelce und Taylor Swift
Julia Koschitz im ARD-Drama: Ein verdrängtes Familiengeheimnis
"Am Ende des Sommers"
Am Ende des Sommers
Neue Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte
"Doc"
Doc
Drama im australischen Busch: Ein Mutter-Tochter-Konflikt
"Barfuß durch Australien"
"Barfuß durch Australien"
Schockierende ARD-Doku: Das Leben des queeren Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Barbara Schöneberger schaut kritisch zur Seite.
„Ich habe hier gelebt wie ein Pascha“ – Luxus-Eklat vor dem Showdown!
"Villa der Versuchung"
Villa der Versuchung
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Luxusliebhaber Kevin Schäfer: Vom Filialleiter zum Reality-TV-Phänomen
Die Karriere des Reality-Stars
Kevin Schäfer
Heiratet Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“?
Sensationshochzeit
Andrea Kiewel hält ein Mikrofon und hält ihre Hand mit Ring hoch.
Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
Ex-Schwimmstar offenbart
Franziska van Almsick schaut ernst und hat die Arme erhoben.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Sebastian Lege: So lebt der Food-Experte
Wie tickt der "ZDF besseresser"-Star?
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Geheimdokumente enthüllen: Dritter Weltkrieg wegen Ressourcen?
"Nahrung für alle? – Der geheime Krieg um unsere Ressourcen"
Nahrung für alle?