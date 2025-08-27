Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen

Helene Fischer hat auf Instagram einen handgeschriebenen Brief veröffentlicht. Darin bestätigt sie die Geburt ihrer zweiten Tochter und bedankt sie sich bei ihren Fans für deren Rücksicht während ihrer Auszeit. Außerdem nutzt sie die Gelegenheit, um kommende Projekte anzukündigen.

Helene Fischer kündigt zwei neue Alben an Wie Helene Fischer mitteilt, werden im Jahr 2025 zwei neue Kinderalben erscheinen. Bereits 2014 veröffentlichte sie ein erstes Kinderliederalbum, das damals sehr unterschiedliche Reaktionen auslöste. Auch diesmal sei ihr das Projekt ein persönliches Anliegen. Die Sängerin schreibt dazu: „Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt.“

Die neue Musik soll jedoch nicht ausschließlich aus Kinderliedern bestehen. Parallel befinde sich Fischer aktuell auf der Suche nach weiteren Songs, die zu ihrer künstlerischen Linie passen. Ziel sei es, auch weiterhin Lieder zu veröffentlichen, die emotional berühren und sich zum gemeinsamen Feiern eignen. Die Schlagerqueen stellt klar: "Natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben."



Stadiontour 2026 zum 20-jährigen Bühnenjubiläum Neben den neuen Alben arbeitet Helene Fischer bereits an einem weiteren Großprojekt: Im Jahr 2026 soll eine große Stadiontour stattfinden. Anlass ist ihr 20-jähriges Jubiläum als Solo-Künstlerin. Die Konzerte sollen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden stattfinden. Geplant ist eine Show mit den bekanntesten und emotionalsten Liedern aus zwei Jahrzehnten. Die Sängerin kündigt in ihrem Brief an: „Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten.“