Marie Reim wird bei Konzert ausgebuht – jetzt bezieht sie Stellung

27.08.2025, 08.47 Uhr
Schlagersängerin Marie Reim hat mit einem Video auf Instagram, in dem sie ausgebuht wird, für Wirbel gesorgt. Doch was steckt wirklich dahinter?
Marie Reim
Bei einem Auftritt in Spelle hat Marie Reim mit ihrem Publikum ein besonderes Experiment gewagt.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Ben Kriemann

Schlagersängerin Marie Reim entertaint ihre Fans nicht nur auf der Bühne, auch auf Instagram lässt sie ihre Community regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Ein Video eines Auftritts der 25-Jährigen sorgte nun allerdings für mächtig Wirbel. Denn darin ist zu sehen, wie die junge Musikerin auf der Bühne steht und ausgebuht wird. "Geh nach Hause", ruft die Menge der verdutzten Marie Reim entgegen.

"Ich war mir nicht sicher... ob ich das posten soll... Das ist gestern passiert", schrieb sie zu dem Ausschnitt von dem Auftritt im niedersächsischen Spelle.

Doch was genau steckt hinter dem Video? Für Aufklärung sorgte nun die Sängerin selbst. Denn kurz danach folgte ein zweites Video auf ihrem Instagram-Account, in dem sie die Situation auflöste.

Buhrufe waren ein "Social-Media-Experiment"

"Sechs Millionen Aufrufe auf ein Video, ein riesiger Shitstorm – und das alles, wegen eines Social-Media-Experiments", erklärt die Tochter von Matthias Reim. Das Konzert sei reibungslos abgelaufen, zwischendurch habe sie sich jedoch mit dem Publikum abgesprochen, um etwas "auszuprobieren". "Deswegen habe ich gesagt: 'Ich will, dass ihr so laut buht, wie ihr nur könnt – für ein Video.'"



Das Publikum machte mit und so entstand ein Video-Schnipsel, in dem die Musikerin von ihren Fans vermeintlich ausgebuht wurde. Reim lud das Video anschließend auf Instagram hoch und wunderte sich über die extrem hohen Aufrufzahlen: "Warum verkauft sich Negatives so viel besser als Schönes?", fragt sie in die Kamera.

Fans kritisieren Marie Reim für die Aktion

Sie sei sicher, ein Video mit jubelnden Fans hätte nicht so viel Reichweite gesammelt – "Das wollte ich euch einfach bewusst machen", betont Reim und fügt hinzu: "Glaubt nicht alles, was ihr auf Social Media seht." In den Kommentaren wird die Aktion von vielen Fans und Anhängern gelobt, andere sind erleichtert, dass die Feindseligkeit gegenüber der Sängerin nur vorgespielt war. Einige Nutzer kritisieren die Musikerin jedoch auch und vermuten, dass sie mit der Aktion nur "Klicks" sammeln wollte. Marie Reim betont, sie verdiene damit "keinen Cent" und antwortet einem der Kritiker: "Du hast den Sinn dahinter null verstanden."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

