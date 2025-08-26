Home News Star-News

Alle guten Dinge sind drei, oder? Das waren Andrea Kiewels Ehen

„Kiwi" und die Liebe

Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick

26.08.2025, 11.23 Uhr
von Ingo Gatzer
Andrea Kiewel sorgte mit der Präsentation ihres Verlobungsrings im ZDF-Fernsehgarten für Aufmerksamkeit. Die Moderatorin war bereits drei mal verheiratet. Spekuliert wird, ob sie womöglich im Fernsehen heiraten könnte.
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Andrea Kiewel mit ihrem Ex-Partner Theo Naumann im Jahr 2004.  Fotoquelle: picture-alliance / Sven Simon

Andrea 'Kiwi' Kiewel lüftete am 22. Juni 2025 ein privates Geheimnis. Im „ZDF-Fernsehgarten“ erzählt die 60-jährige: Sie ist wieder verlobt und zeigt stolz ihren Ring. Sie wandte sich mit den Worten „Hallo chéri, I love you“ auch direkt an ihr Herzblatt. Wie inzwischen bekannt ist, handelt es sich bei dem Mann ihres Herzens um einen israelischen Ingenieur und Reservisten. Kein Wunder, dass schnell Spekulationen aufkamen, ob „Kiwi“ vielleicht sogar im „ZDF-Fernsehgarten“ heiraten könnte. Ihre erste Ehe wäre es jedenfalls nicht. Denn sie war schon dreimal unter der Haube.

Die geheimnisvolle Ehe Nummer eins mit bleibenden Erinnerungen

Über Andrea Kiewels erste Ehe ist in der Öffentlichkeit so gut wie nichts bekannt. Das gilt auch für die Identität ihres damaligen Gatten. Diesen heiratete sie auf jeden Fall im zarten Alter von nur 19 Jahren. Damals hatte die Leistungsschwimmerin bereits das Abitur in der Tasche und ihr Studium der Fächer Sport und Deutsch in Berlin aufgenommen, um Unterstufenlehrerin zu werden.

Noch bevor sie 1987 ihre Abschlussarbeit („Die Körperpflege, Abhärtung und Infektionsprophylaxe in der Unterstufe in ihrer Bedeutung für die Gesunderhaltung“) vorlegt, hat sie ein Jahr zuvor Sohn Maximilian Kiewel zur Welt gebracht. Doch die Ehe hält nicht. Das gemeinsame Kind ist aber nicht die einzige bleibende Erinnerung an Ehemann Nummer eins. Wahrscheinlich trägt sie auch heute noch den Nachnamen ihres ersten Gatten. Denn geboren wurde „Kiwi“ als Andrea Mathyssek.

Derzeit beliebt:
>>Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
>>„Darüber darf ich nicht sprechen“ - Ist Aaron Taylor-Johnson wirklich der neue 007?
>>ZDF-Show im Chaos? „Fernsehgarten“-Fans feiern wie am Ballermann
>>Verlobt mit Elite-Soldat: So ist Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv

Das Eheglück währte beim zweiten Anlauf nur kurz

Kiewels zweite Hochzeit fällt in einen völlig anderen Lebensabschnitt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich schon erfolgreich im Medienbereich etabliert. Die Beziehung könnte als Arbeitsromanze begonnen haben. Denn nicht nur „Kiwi“, sondern auch ihr Freund Gerrit Brinkhaus war damals für die Mediengruppe ProSiebenSat.1 tätig.



Sie moderierte vor der Kamera, er arbeitete als Redakteur. 1999 - und damit 15 Jahre nach ihrer ersten Hochzeit - gaben sich beide schließlich das Ja-Wort. Damals sollen sie schon seit acht Jahren ein Paar gewesen sein. Dennoch erwies sich die Ehe als ziemlich kurzlebig. Bereits ein Jahr später war Schluss und es folgte die Scheidung. Das dürfte wohl auch an Ehemann Nummer drei gelegen haben. Heute ist Gerrit Brinkhaus bei der „Immobilien Zeitung“ tätig.

Thomas Anders: So viel Geld hat der "Modern Talking"-Star wirklich
Thomas Anders hat nicht nur mit Dieter Bohlen Erfolge gefeiert, sondern auch als Unternehmer ein beträchtliches Vermögen aufgebaut.
Erfolgsgeschichte
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.

Aller guten Dinge waren für „Kiwi“ leider doch nicht drei

Auch ihr nächstes Herzblatt lernte die Moderatorin bei der Arbeit kennen. Denn während sie das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ moderierte, führte hier ein gewisser Theo Naumann Regie. Im Jahr 2000 kamen beide zusammen. Zu dieser Zeit wechselte „Kiwi“ auch zum ZDF und übernahmt einen Job, der ihr Leben länger als jede Liebesbeziehung bestimmen wird: die Moderation des „ZDF-Fernsehgarten“.

Es dauerte noch einmal gute vier Jahre, bis Kiewel und Naumann im Dezember 2004 vor den Traualtar traten. Der gemeinsame Sohn des Paars, Johnny, war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Doch auch Ehe Nummer drei war nicht von Dauer. Möglicherweise spielte hier auch eine Affäre mit einem Kameramann eine Rolle. Jedenfalls ließ sich das Ehepaar 2007 voneinander scheiden. Kiewel und Naumann blieben – vor allem wegen ihres gemeinsamen Sohns – in Kontakt, jedenfalls bis zum 9. August 2012. An diesem Tag kam es nämlich zu einem schweren Motorradunfall auf der A81. Dieser endete für den 50-jährigen Theo Naumann tödlich.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort: Hochamt für Toni": So gut war der ARD-Krimi mit Fabian Hinrichs
Legendäre Krimireihe
Tatort: Hochamt für Toni
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Wolke Hegenbarth: Die verschwiegene Hochzeit mit Babybauch
Private Details
Wolke Hegenbarth
Die schockierende Wahrheit über Deutschlands Sicherheit!
"Am Puls mit Dunja Hayali: Die innere (Un-)Sicherheit"
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Anna-Carina Woitschack spricht offen über Ehe mit Stefan Mross
Klartext
Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack
"Game of Thrones"-Star verkündet: Schwangerschaft und Verlobung!
Doppelte Neuigkeiten
Roxanne McKee
Emotionales Geständnis: Patricia Blanco über das Verhältnis zu Vater Roberto
Familienkonflikt
Patricia Blanco
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Enthüllt: Die Wahrheit über Kriminalität und Migration in Deutschland
Medien und Sicherheit
Dunja Hayali
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Sebastian Lege: So lebt der Food-Experte
Wie tickt der "ZDF besseresser"-Star?
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap
Von der heute-show nach Mainz
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten
5 überraschende Fakten über Sebastian Lege
ZDF-"Besseresser"-Koch
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Mega-Tour von Heino: So viel Geld kassiert der Star!
Gled-Einblick
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Geheimdokumente enthüllen: Dritter Weltkrieg wegen Ressourcen?
"Nahrung für alle? – Der geheime Krieg um unsere Ressourcen"
Nahrung für alle?
Digital vernetzt, analog verloren: Die ZDF-Reportage
"37°: Digital abgehängt"
37°: Digital abgehängt
Trennung von Anne Wünsche und Karim El Kammouchi: Deshalb sind die Fans nicht verwundert
Promi-Trennung
Anne Wünsche mit pinken Haaren.
Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen
Nacktmodel hat Schulden
Micaela Schäfer in einem schwarzen Kleid
Prinz William und Kate ziehen um - Deswegen gibt es Ärger!
Royales Drama
Prinz William mit Hut und Prinzessin Kate mit roter Kopfbedeckung.
Mit diesem Star wünscht sich Beatrice Egli ein Duett
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli steht mit einem Star auf der Bühne
Jimi Blue Ochsenknecht findet im Knast angeblich „zur Ruhe“
Skurrile Aussagen
Jimi Blue Ochsenknecht trägt ein helles Shirt und guckt in die Kamera.
Dieter Bohlen packt aus: Deshalb hat er Angst um sein Vermögen!
"Soll ich mir das gefallen lassen?"
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Thomas Anders: So viel Geld hat der "Modern Talking"-Star wirklich
Erfolgsgeschichte
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Gesundheitsupdate
Lola Weippert
Stefan Mross meldet sich nach Tod seiner Mutter emotional zurück
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.
Der nächste Abschied im Dortmunder "Tatort"
Nach fünf Jahren
Tatort: Love is Pain
So läuft der neue Duell-Modus in der "Höhle der Löwen"
Battle Pitch
Die Höhle der Löwen
Der Tod trinkt lieber Bier: Charly Hübners Regiedebüt im ZDF
"Sophia, der Tod und ich"
Sophia, der Tod und ich
Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!
"Wie nach Hause kommen"
Die Höhle der Löwen
"Die Bergretter" kehren ins ZDF zurück – doch es gibt einen Haken
Mit Sebastian Ströbel
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.