„Besseresser“-Star Sebastian Lege: Das wusstest du noch nicht über ihn

ZDF-"Besseresser"-Koch

5 überraschende Fakten über Sebastian Lege

26.08.2025, 11.08 Uhr
von Annika Schmidt
Sebastian Lege ist bekannt aus der ZDF-Reihe "Besseresser". Der TV-Koch und Lebensmitteltechniker lebt privat anders, als man vermuten mag.
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Sebastian Lege hat sich als Food-Experte im Fernsehen einen Namen gemacht. Regelmäßig nimmt der 45-Jährige die Produkte der Lebensindustrie kritisch unter die Lupe und ist besonders mit dem Format "Besseresser" erfolgreich. Doch wie kann es sein, dass der Lebensmitteltechniker stark verarbeitete Nahrung beruflich herstellt, diese privat aber ablehnt? Warum trägt er eine Uhr, unter seiner Uhr? Hier gibt es die Fakten über Sebastian Lege. 

1. Essensabneigungen

Als Kind hasste Sebastian Lege die Erbsensuppe seiner Mutter. Heutzutage ist der 45-Jährige ein großer Fan ihrer Kochkunst. Der gebürtige Bremer bezeichnet sich als "Allesesser". "Ich bin immer auf der Suche nach einem neuen Geschmack", verrät der TV-Koch im ZDF-"Besseresser-Talk". Da darf man nicht zimperlich sein. 

2. Die Uhr unter der Uhr

Sebastian Lege trägt ein Tattoo auf dem linken Handgelenk. Es ist eine Uhr, die auf fünf vor 12 steht. Lege besuchte eine Tattoo-Konvention, auf der auch Star-Tätowierer Daniel Krause war. Bei der Gelegenheit kam es zu dem Bild auf seiner Haut. Oft trägt er über der gemalten Uhr auf seiner Haut, eine echte Armbanduhr. 

Sebastian Lege: So lebt der Food-Experte
Sebastian Lege, der charmante Food-Experte aus Bremen, begeistert als TV-Koch und Produktentwickler. Von seiner Ausbildung zum Koch bis hin zu seiner erfolgreichen TV-Karriere hat Lege einen beeindruckenden Weg zurückgelegt. Mit seiner Expertise enthüllt er in Formaten wie ZDF besseresser, was wirklich in unseren Lebensmitteln steckt.
Wie tickt der "ZDF besseresser"-Star?
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich



3. Dieses Lebensmittel muss Lege immer zu Hause haben

Im Hause Lege dürfen Eiswürfel für kühle Drinks niemals fehlen. 

4. So geht Sebastian Lege privat Einkaufen

Wer dachte, der Food-Experte würde mit einem ausgeklügelten Einkaufsplan in den Supermarkt starten, der liegt falsch. Wenn Sebastian Lege privat einkaufen geht, dann "ohne Plan". Dabei lässt der 45-Jährige sich gerne treiben. Im Einkaufswagen landet dann, "worauf er grade Bock hat". Obwohl er weitgehendst auf verarbeitetes Essen verzichten möchte, beschreibt er sich als großer Freund von Junk-Food.

5. Industrie-Essen herstellen und diese privat boykottieren 

Seine Freundin Joey plauderte im ZDF-Talk, dass ihr Liebster auch schon mal ihre Lebensmittel aus dem Einkaufswagen aussortiert hat, weil es Fertigprodukte waren. Solche verarbeiteten Lebensmittel will der Food-Experte nicht zu Hause haben. Lege kauft am liebsten regional und Bio. Doch wie passt das zusammen, wenn er selbst für die Unternehmen als Lebensmitteltechniker arbeitet, die er privat boykottiert? "Ich bin ein Teil des kapitalistischen Systems", antwortet Lege und erklärt, dass er einfach den Markt bediene. Doch er würde sich seine Arbeit schon genau aussuchen. "Die Produkte, die ich heute entwickle, haben alle einen ethischen Aspekt, einen nachhaltigen Aspekt". 

