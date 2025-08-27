„Doc“: Neue Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte

Die brillante Ärztin Amy verliert nach einem Autounfall acht Jahre ihres Gedächtnisses. Kollegen, Patienten und der Mann, den sie liebt, sind ihr fremd. Während sie im hektischen Klinikalltag Leben rettet, kämpft sie in der US-Serie "Doc" darum, sich selbst und ihr altes Leben Stück für Stück zurückzuerobern.

Doc Arztserie • 27.08.2025 • 20:15 Uhr

Molly Parker in der Hauptrolle: Ein Autounfall, der alles verändert Arztserien wie "Scrubs – Die Anfänger", "Dr. House" oder "Grey's Anatomy" gelten trotz bisweilen eher bedrohlich wirkender Szenarios für viele Zuschauer als echte Wohlfühlstoffe. Nun bringt VOX mit der ersten Staffel von "Doc" zeitnah zum US-Start eine neue Serie auf die Bildschirme und katapultiert das Publikum mitten in das alltägliche Drama eines Krankenhauses. Rebecca Thomas führte Regie, das Drehbuch schrieb Barbie Kligman.

Im Mittelpunkt steht Dr. Amy Larsen (Molly Parker), eine brillante und ehrgeizige Ärztin an der Klinik von Minneapolis. Ihr Leben wirkt perfekt. Doch nach einem Autounfall mit schwerer Kopfverletzung sind acht Jahre ihrer Erinnerungen ausgelöscht. Plötzlich erkennt sie weder Kollegen noch Patienten. Auch der Mann, den sie liebt, ist ihr fremd.

Serie basiert auf einer wahren Geschichte Trotzdem kehrt sie in den hektischen Klinikalltag zurück. Überfüllte OP-Säle, raschelnde Kittel und der Geruch von Desinfektionsmittel prägen ihre Tage. Zwischen Leben retten und eigenen Ängsten kämpft Amy in zehn Episoden darum, Beruf und Privatleben neu zu ordnen und sich selbst wiederzufinden.

Die Serie basiert auf einer wahren Geschichte. Pierdante Piccioni, ein italienischer Arzt, verlor nach einem schweren Hirntrauma ebenfalls große Teile seiner Erinnerungen. "Doc" ist die amerikanische Adaption der erfolgreichen italienischen Serie "Doc – Nelle tue mani", die dort bereits Millionenpublikum erreichte. – Die zweite Staffel startet bereits in wenigen Wochen in den USA.

Doc – Mi. 27.08. – VOX: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.