„Doc“: Neue Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte

"Doc"

Neue Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte

27.08.2025, 07.30 Uhr
von Paula Oferath
In der neuen Serie "Doc" auf VOX kämpft Ärztin Amy Larsen, gespielt von Molly Parker, nach einem Unfall um ihr Gedächtnis. Die Serie basiert auf wahren Ereignissen und fesselt mit dramatischen Geschichten aus dem Klinikalltag.
Doc
Ärztin Amy (Molly Parker) verliert nach einem Autounfall acht Jahre ihres Gedächtnisses. In der Dramaserie "Doc" kämpft sie darum, Beruf und Privatleben neu zu ordnen und sich selbst wiederzufinden.   Fotoquelle: RTL / 2025 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved
Doc
Welche Rolle spielte Dr. Michael Hamda (Omar Metwally) im bisherigen Leben von Amy (Molly Parker)? Die junge Ärztin muss herausfinden, was in den letzten acht Jahren passiert ist.   Fotoquelle: RTL / 2025 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved
Doc
Zwischen dem jungen Assistenzarzt Dr. Jake Heller (Jon Ecker) und Amy wird es kompliziert. Wird der Verlust von Amy auch die Beziehung zu Jake zerstören?   Fotoquelle: RTL / 2025 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved

Die brillante Ärztin Amy verliert nach einem Autounfall acht Jahre ihres Gedächtnisses. Kollegen, Patienten und der Mann, den sie liebt, sind ihr fremd. Während sie im hektischen Klinikalltag Leben rettet, kämpft sie in der US-Serie "Doc" darum, sich selbst und ihr altes Leben Stück für Stück zurückzuerobern.

VOX
Doc
Arztserie • 27.08.2025 • 20:15 Uhr

Molly Parker in der Hauptrolle: Ein Autounfall, der alles verändert

Arztserien wie "Scrubs – Die Anfänger", "Dr. House" oder "Grey's Anatomy" gelten trotz bisweilen eher bedrohlich wirkender Szenarios für viele Zuschauer als echte Wohlfühlstoffe. Nun bringt VOX mit der ersten Staffel von "Doc" zeitnah zum US-Start eine neue Serie auf die Bildschirme und katapultiert das Publikum mitten in das alltägliche Drama eines Krankenhauses. Rebecca Thomas führte Regie, das Drehbuch schrieb Barbie Kligman.

Im Mittelpunkt steht Dr. Amy Larsen (Molly Parker), eine brillante und ehrgeizige Ärztin an der Klinik von Minneapolis. Ihr Leben wirkt perfekt. Doch nach einem Autounfall mit schwerer Kopfverletzung sind acht Jahre ihrer Erinnerungen ausgelöscht. Plötzlich erkennt sie weder Kollegen noch Patienten. Auch der Mann, den sie liebt, ist ihr fremd.

Serie basiert auf einer wahren Geschichte

Trotzdem kehrt sie in den hektischen Klinikalltag zurück. Überfüllte OP-Säle, raschelnde Kittel und der Geruch von Desinfektionsmittel prägen ihre Tage. Zwischen Leben retten und eigenen Ängsten kämpft Amy in zehn Episoden darum, Beruf und Privatleben neu zu ordnen und sich selbst wiederzufinden.

Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
Nach einem Autounfall muss Dr. Amy Elias, gespielt von Molly Parker, acht Jahre ihres Lebens und ihrer Karriere neu erlernen. Die Serie "Doc", inspiriert von Pierdante Piccionis Geschichte, zeigt den Kampf um Erinnerungen, Beziehungen und berufliche Fähigkeiten.
Nach einer wahren Begebenheit
Doc

Die Serie basiert auf einer wahren Geschichte. Pierdante Piccioni, ein italienischer Arzt, verlor nach einem schweren Hirntrauma ebenfalls große Teile seiner Erinnerungen. "Doc" ist die amerikanische Adaption der erfolgreichen italienischen Serie "Doc – Nelle tue mani", die dort bereits Millionenpublikum erreichte. – Die zweite Staffel startet bereits in wenigen Wochen in den USA.

Doc – Mi. 27.08. – VOX: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

