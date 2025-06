Krasser Rückblick: Daniela Katzenberger zeigt seltenes Kinderfoto

"Die geilste Hochzeit ever!": Daniela Katzenberger traut sich erneut

Neun Jahre ist es her, dass Daniela Katzenberger ihrem Lucas Cordalis das Ja-Wort gab. Nun erneuerten die beiden Reality-Sternchen ihr Ehegelübde an einem ganz besonderen Ort – ganz unkonventionell in Las Vegas. Doch was ist der Hintergrund?