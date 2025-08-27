Home News Star-News

Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?

Kontroverse Statements

Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?

27.08.2025, 08.57 Uhr
Snoop Dogg sorgt mit einem Erlebnis aus dem Kino für Diskussionen – seine Worte im Podcast bringen ihm nun heftige Kritik ein.
Snoop Dogg
Der Rapper Snoop Dogg hat für seine Aussagen in einem Podcast heftige Kritik einstecken müssen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Paras Griffin

Snoop Dogg ist seit Jahrzehnten ein gefeierter Musiker. Doch er hat auch noch eine andere Seite: die als liebender Familienmensch und Großvater. In der Öffentlichkeit spricht er oft über seine Enkel, bringt seit einiger Zeit unter dem Namen "Doggyland" sogar Lieder und Affirmationen für Kinder raus.

Nun erzählte er auch bei seinem Besuch in dem Podcast "It's Giving" mit Host Dr. Sarah Fontenot von einem Erlebnis mit seinem Enkelsohn. Für seine dortigen Aussagen bekam er jedoch heftige Kritik.

Snoop Dogg mit Fragen seines Enkelkinds überfordert

Wie Snoop Dogg berichtet, schaute er damals gemeinsam mit seinem Enkel den Pixarfilm "Lightyear" aus dem Jahr 2022 im Kino. Der Rapper scherzte, er sei nur hingegangen, um den Film zu schauen und zu schlafen, doch eine gewisse Szene habe ihn wieder aufgeschreckt.

So sei in den Film eine Szene zu sehen, in der zwei Frauen ein gemeinsames Kind haben. Eine Situation, die seinen Enkel offenbart verwirrt. "Mein Enkel fragte mitten im Film: 'Papa Snoop, wie kann sie ein Baby mit einer Frau haben? Sie ist doch eine Frau?'", erzählt der 53-Jährige und ergänzt: "Und ich dachte nur: 'Ich bin nicht wegen diesem Mist hier, ich bin nur hier, um diesen verdammten Film zu sehen.'"



Homophobe Aussagen vom Rap-Star?

Er sei mit der Frage schlichtweg überfordert gewesen, da er selbst keine Antwort darauf gehabt hätte. Er hätte mittlerweile schon Angst, ins Kino zu gehen, denn: "Ihr alle werft mich mitten in eine Situation, auf die ich keine Antwort habe", so der Rapper. Er habe seinem Enkelsohn einfach gesagt: "Der Film geht noch weiter. Schau den Film und iss dein Popcorn!"

In dem Film verrät Buzz Lightyears beste Freundin Alisha Hawthorne, dass sie mit Kiko verlobt ist, der Großmutter einer Figur. In Ausschnitten aus ihrer Zukunft ziehen die Frauen gemeinsam einen Sohn groß. Bei ihrer Feier zum 40-jährigen Jubiläum küssen sie sich auch.

"Sie zeigen es überall", klagt Snoop Dogg gegenüber Host Sarah Fontenot. "Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Das sind Kinder, müssen wir ihnen das zeigen? In diesem Alter?", ärgert er sich und betont abermals: "Sie werden Fragen stellen, auf die ich keine Antwort habe."

Podcast-Host verteidigt Snoop Dogg – Fans nicht

Mittlerweile ist der Teil aus der Podcastfolge rausgeschnitten worden. Laut dem YouTube-Account des Podcasts sei dies ein "Fehler" gewesen. Der Ausschnitt ist aber weiterhin als YouTube-Short verfügbar.

Einige Nutzerinnen und Nutzer glauben dieser Erklärung nicht. Denn nach den Aussagen des Musikers hagelte es heftige Kritik. Dem 53-Jährigen wurde Homophobie vorgeworfen. Auch unter dem kurzen Clip auf YouTube gibt es einige negative Kommentare: "'Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll.' Wie wäre es mit: 'Manche Familien haben eine Mama und einen Papa. Manche Familien haben zwei Mamas. Manche Familien haben zwei Papas.' Fertig!", schreibt ein Nutzer. Ein anderer betont: "Wartet ab bis Snoop Dogg seine Song-Lyrics erklären muss."

Die Podcast-Hostess teilte den Ausschnitt auch auf ihrem Instagram-Account, mit den Worten: "Disney konfrontiert Kinder mit Dingen, die sie nun hinterfragen. Bleib bei dem, was du gesagt hast, auch wenn andere versuchen, dich misszuverstehen!" Es sei kein Angriff auf jemanden, beteuert Fontenot, man müsse jedoch anerkennen, dass sich Zeiten geändert hätten und wir in einer Zeit leben, in der Kinder mit so vielen Dingen konfrontiert würden, die Fragen aufwerfen und auf die einige von uns vielleicht keine Antworten hätten.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

