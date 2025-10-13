Home News Star-News

Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb kam es nie zur Zusammenarbeit

Musiklegende packt aus

Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb kam es nie zur Zusammenarbeit

13.10.2025, 10.11 Uhr
von Julian Flimm
Ralph Siegel hat kürzlich verraten, warum seine Versuche, mit Helene Fischer zusammenzuarbeiten, immer wieder scheiterten.
Helene Fischer steht auf der Bühne
Helene Fischer hat noch nie mit Ralph Siegel gearbeitet.  Fotoquelle: picture alliance / osnapix | Hirnschal

Im Podcast „My Way“ plauderte Musiklegende Ralph Siegel überraschend offen aus dem Nähkästchen: Mehrfach habe er versucht, eine Zusammenarbeit mit Helene Fischer auf die Beine zu stellen – doch dazu kam es nie. Der Erfolgsproduzent schilderte seine früheren Kontaktversuche und verriet, warum es bislang lediglich bei Annäherungen blieb.

Siegel wollte mit der Schlagerqueen arbeiten

„Ich habe nie das Glück gehabt, mit ihr zu arbeiten“, sagte Siegel im Podcast. Seinen Angaben zufolge habe er Helene Fischer in der Vergangenheit mehrfach Songs angeboten, die jedoch nicht angenommen wurden. Er betonte: „Es hat sich einfach nicht ergeben.“

Doch laut eigener Aussage nimmt Siegel die Ablehnung nicht persönlich: Die Sängerin bekomme bei der Suche nach neuen Titeln eine Vielzahl von Angeboten – zum Teil mehrere Hundert oder gar Tausend Stück. Dadurch sei es für einzelne Komponisten nicht leicht, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz würde sich Siegel darüber freuen, wenn Helene Fischer mal "ein paar andere Lieder" singen würde.

Derzeit beliebt:
>>Neue Doku „Wilder Rhein“: Reise zu den Quellen in Graubünden
>>ARD zeigt „Mein Bunker, meine Waffe": Doku über Prepper in Deutschland
>>Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
>>„Uneheliches Kind“: Roland Kaiser spricht über seine harte Kindheit

Fischer arbeitet nicht mehr mit altem Kollegen

Im Podcast sprach Siegel auch den Produzenten Jean Frankfurter an, der Helene Fischers Karriere in der Anfangszeit maßgeblich mitgestaltet hatte. Er könne nicht verstehen, dass Fischer mittlerweile gar nicht mehr mit ihrem alten Kollegen arbeitet.



Helene Fischer stürzt ab: Bitterer Karriere-Moment für die Queen
Niemand hätte damit gerechnet: Helene Fischer, sonst Garant für Erfolge, muss einen Einbruch hinnehmen. Was steckt hinter diesem plötzlichen Tief?
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.

So kritisch äußerte sich Siegel früher

Bereits im Jahr 2024 hatte sich Ralph Siegel in einem Interview mit „Freizeit König" zur musikalischen Entwicklung von Helene Fischer geäußert. Damals war er deutlich kritischer: Ihren Musik-Stil nannte er "sehr gefährlich" und vermutete, dass viele Fans mit neueren Songs nicht mehr zufrieden sind. Als Argument führte er unter anderem an, dass Fischers größter Hit „Atemlos" schon elf Jahre zurückliege.

Quelle: focus.de

Das könnte dich auch interessieren

Rieu verzaubert Maastricht in ein Walzerparadies
"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025"
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
In diesen TV-Moderator ist Bruce Darnell verliebt!
Er verrät's
Bruce Darnell
3sat lässt die Bühne beben: Musik, die bewegt
"LEA"
LEA
Beatrice Egli schockt mit neuer Karriere: "Dafür wird die Musik etwas weniger werden"
Doppeltalent
Beatrice Egli bei "Das! Rote Sofa!"
Helene Fischer stürzt ab: Bitterer Karriere-Moment für die Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Das Vermögen der Schlagerstars: So viel Geld haben Roland Kaiser & Co.
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Anke Engelke kontert Hass-Kommentare: "Der Mensch urteilt ohne Ahnung"
Internet-Hass
Anke Engelke
Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los: "nicht alle Tassen im Schrank"
Scharfe Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Dakota Johnson als Superheldin in der Free-TV-Premiere
"Madame Web"
Madame Web
Florian Silbereisens Vermögen: So viel Geld hat der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
"Gelacht werden darf auch ein bisschen": Blome & Pfeffer mit neuer Polit-Talkshow
"Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt-Talk"
Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk
Vom TV-Traumpaar bis zum Ehe-Aus: Heino Ferchs bewegendes Liebesleben
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Biathlon-Winter im ZDF: Was ändert sich nach Laura Dahlmeiers Tod?
Entscheidung des Senders
Laura Dahlmeier
RTL verzichtet auf Ausstrahlung von Laura Dahlmeier-Szenen
Nach tödlichem Unfall
Laura Dahlmeier
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Diäterfolg
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Ein ganzer Tag voller Marvel: Ant-Man 3 im Free-TV!
"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"
Ant-Man and The Wasp: Quantumania
"Traumschiff"-Eklat: Was sagte WWM-Kandidat über Florian Silbereisen?
Schlagabtausch mit Günther Jauch
Plötzlich wurde Florian Silbereisen zur Zielscheibe in Günther Jauchs Quizshow.
Fabian Köster mischt Klassik auf - Gala-Gäste begeistert
"OPUS KLASSIK 2025"
Opus Klassik 2025
Spiegel für den Sozialstaat: Schockierender Fall im neuen "Tatort"
"Tatort: Siebenschläfer"
Tatort: Siebenschläfer
"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet
Was sich lohnt
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Thomas Müller wird Experte bei der Fußball-WM 2026
TV-Kracher
Thomas Müller
Jimi Blue Ochsenknecht bezeichnet schlimmen Satz über Tochter Snow als "größten Fehler"
Prominente Enthüllungen
Promi Big Brother - Tag 5
Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt
Neues Westeros-Abenteuer
Game of Thrones
Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung
"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin"
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.
Michaela May's charmanter Alm-Ausflug
"Eine Sennerin zum Verlieben"
Eine Sennerin zum Verlieben
Debüt für Wotan Wilke Möhring - Wie wird er sich schlagen?
"Wer weiß denn sowas XXL"
Wer weiß denn sowas XXL?
Theresa Underberg kehrt in "Friesland"-Krimi zurück
"Friesland – Tief im Dreck"
Friesland - Tief im Dreck