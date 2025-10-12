Home News Star-News

Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab

Diäterfolg

Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab

12.10.2025, 18.21 Uhr
von Pamela Haridi
Andrea Kiewel hat in den letzten Wochen ihr Gewicht reduziert und einige Kilos verloren. Doch was steckt hinter der Gewichtsabnahme der Moderatorin des ZDF-"Fernsehgartens"?
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Andrea Kiewel hat erfolgreich abgenommen.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Zur Gewichtsreduktion bedarf es einem Kaloriendefizit. Doch das konsequente Einhalten einer Diät und der Verzicht auf köstliche Kalorien ist eine harte Disziplin, deren Erfolg vor allem von Willenskraft und Durchhaltevermögen abhängt. Doch wie genau meisterte Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) diese Herausforderung? Und wie viel Gewicht hat Kiewel verloren?

So sehr haderte Andrea Kiewel mit ihrer Figur

Viele Menschen kennen es: Sie fühlen sich, als ob sie schon beim Anblick anderer beim Essen zunehmen. Ob sich Kiewel auch zu diesen Menschen zählt, ist ungewiss. Bekannt ist jedoch, dass sich die „Fernsehgarten“-Moderatorin selbst als „Weltmeisterin im Blitzschnell-Zunehmen“ betitelte.

In ihrer „SuperIllu“-Kolumne vom 1. Oktober 2025 verriet „Kiwi“, sie habe sich beim „Rundwerden“ beobachtet und sei völlig machtlos gewesen, etwas zu ändern. Als größte Herausforderung habe sich ihr innerer Schweinehund erwiesen, den sie als „ausgewachsenen Löwen“ bezeichnete und der „stündlich 'Füttere mich!'“ gebrüllt habe.

Derzeit beliebt:
>>Marvel-Marathon bei ProSieben: Ant-Man 3 erstmals im Free-TV
>>"Traumschiff"-Eklat: Was sagte WWM-Kandidat über Florian Silbereisen?
>>Sicherheitsbedenken beim „ZDF-Fernsehgarten“: Das ist die neue Regel
>>Ärger rund um den ZDF-"Fernsehgarten": Diese Stars sind mächtig sauer!

Mit dieser Methode verlor Andrea Kiewel Gewicht

Vor wenigen Monaten kam der Moment, an dem Kiewel ihres „Futter-Marathons“ überdrüssig wurde und den Wunsch entwickelte, etwas an ihrer Situation zu verändern. Zunächst galt es, sich eine Strategie zu erarbeiten, wie der Schweinehund am besten zu überwinden war.



"Traumschiff"-Eklat: Was sagte WWM-Kandidat über Florian Silbereisen?
Ein Kandidat bei "Wer wird Millionär?" stahl die Show mit amüsanten Kommentaren über das "Traumschiff" und Günther Jauch. Dabei wurde auch der aktuelle Kapitän Florian Silbereisen mit einem Seitenhieb bedacht.
Schlagabtausch mit Günther Jauch
Plötzlich wurde Florian Silbereisen zur Zielscheibe in Günther Jauchs Quizshow.

Anstatt zu radikalen Diät-Tricks, Wunderpillen oder der aktuell angesagten Abnehmspritze zu greifen, entschied sich die 60-Jährige für eine Mischung aus der altbewährten „FdH-Methode“, also „Friss die Hälfte“, und unbedingter Willenskraft. In der Umsetzung bedeutete dies: einen eisernen Willen, den kompletten Verzicht auf Zucker, einen eisernen Willen, regelmäßige Sporteinheiten, bestehend aus Cardio, Pilates und Krafttraining, sowie - einen eisernen Willen. Vor allem ohne den letztgenannten hätte Kiewel laut eigener Aussage kaum durchgehalten.

Wie viel Kilogramm nahm Andrea Kiewel ab?

Erste Erfolge zeigten sich, als ihre Umwelt auf die äußerliche Veränderung aufmerksam wurde. „Menschen, die mich lange nicht gesehen haben, fragten stirnrunzelnd: 'Hast du was mit deinem Gesicht machen lassen?'“, berichtete „Kiwi“ in ihrer Kolumne. Die knappe Antwort lautete: „Nein. Ich habe einfach nur zehn Kilo abgenommen.“ Zehn Kilo, das sind in „Kiewel-Einheiten“ umgerechnet 40 Stück Butter, zehn Ein-Liter-Flaschen Wasser, 125 Kugeln Eiscreme oder zwei Kleidergrößen weniger.

Den Effekt spürte die Moderatorin nicht nur äußerlich. Ihre Blutwerte veränderten sich so sehr zum Positiven, dass diese nun denen einer 30-Jährigen gleichen. „Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, ergänzte Kiewel. Ein toller Erfolg, der ein neues Lebensgefühl, Zufriedenheit, Stolz und Freude mit sich bringt. Eine wirklich großartige Leistung, die den Lustgewinn der vielen süßen Verführungen übertrifft.

"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Florian Silbereisen präsentiert in diesem Jahr den "Schlagerboom". Wann die Sendung läuft und welche Stars dabei sind.
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!

Andrea Kiewel: Das ist ihr Abnehmziel

Die Moderatorin weiß um den gefürchteten Jo-Jo-Effekt, der monatelange Anstrengungen in doppelter Geschwindigkeit wieder zunichte machen kann. Sie neige zum schnellen Zunehmen, was daran läge, „dass ich einfach wahnsinnig gern esse und sich meine Fettzellen daran erinnern können“, schrieb Kiewel.

Das Ziel sei noch nicht ganz erreicht: „Noch zwei klitzekleine Kilöchen und ich passe wieder in das Kleid, das ich bei meiner allerersten ZDF-Silvestershow trug“. Das gesamte Outfit, bestehend aus Jacke, Kleid und Mütze, befinde sich noch im ZDF-Fundus. Im Gegensatz zu damals müsste man inzwischen in Bezug auf das Kunstfell vorab ein Etikett in den sozialen Medien posten, „damit die sich nicht ins Höschen machen, weil man mich verdächtigt, echten Pelz zu tragen.“

Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
Seit zwei Jahrzehnten steht Helene Fischer an der Spitze des deutschen Schlagers. Doch hinter ihrem Erfolg steckt weit mehr als nur Musik – und ihr Vermögen wächst stetig weiter.
So viel Geld hat sie
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.

Mit „Kiwi“ ins neue Jahr

Aufgrund des von Berlin gedrosselten Geldhahns, wird die ZDF-Silvestershow in diesem Jahr in Hamburg gefeiert. „Kiwi“ ist begeistert, dass die Gala nicht komplett gestrichen wurde. „Ich war null darauf vorbereitet, dass ich womöglich privat feiern muss.“

Sie liebe es, an Silvester zu arbeiten und „diese Show an der Seite von Johannes B. Kerner ist mein liebster, bester, tollster Job“, schwärmte sie. Und so schließt sich vielleicht Endes des Jahres in Hamburg der Kreis: 14 Jahre später wird Kerner (60) an der Seite von Kiewel moderieren, die bis dahin womöglich wieder ihr „altes“ neues Glitzerkleid tragen kann.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Kerners Köche" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Fabian Köster mischt Klassik auf - Gala-Gäste begeistert
"OPUS KLASSIK 2025"
Opus Klassik 2025
Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung
"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin"
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.
Theresa Underberg kehrt in "Friesland"-Krimi zurück
"Friesland – Tief im Dreck"
Friesland - Tief im Dreck
Beatrice Egli schockt mit neuer Karriere: "Dafür wird die Musik etwas weniger werden"
Doppeltalent
Beatrice Egli bei "Das! Rote Sofa!"
Traum geplatzt: Deswegen wurde Rhea Harder-Vennewald nie echte Polizistin
Karriere-Traum
Notruf Hafenkante
Tragischer Tod von Wanda Perdelwitz: TV-Welt in tiefer Trauer
Unfalltod
Wanda Perdelwitz
Wenn Sales Manager das Krankenhaus aufmischen
"Bettys Diagnose"
"Bettys Diagnose"
„Das Traumschiff” 2025: Alle Infos zu den zwei neuen Folgen!
Traumziele im ZDF
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los: "nicht alle Tassen im Schrank"
Scharfe Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Diese zwei Stars fehlen in den neuen Folgen von „Dr. Nice“
Was ist los?
Der Cast von Dr. Nice
Rieu verzaubert Maastricht in ein Walzerparadies
"André Rieu – Das große Open Air Konzert 2025"
André Rieu - Das große Open Air Konzert 2025
Spiegel für den Sozialstaat: Schockierender Fall im neuen "Tatort"
"Tatort: Siebenschläfer"
Tatort: Siebenschläfer
Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen
So viel Geld hat sie
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet
Was sich lohnt
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Thomas Müller wird Experte bei der Fußball-WM 2026
TV-Kracher
Thomas Müller
Jimi Blue Ochsenknecht bezeichnet schlimmen Satz über Tochter Snow als "größten Fehler"
Prominente Enthüllungen
Promi Big Brother - Tag 5
"Schlagerboom" 2025 mit Florian Silbereisen: Diese Gäste sind dabei!
Bekannte Gesichter
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Neue "Game of Thrones"-Serie: Trailer gibt Startdatum bekannt
Neues Westeros-Abenteuer
Game of Thrones
In diesen TV-Moderator ist Bruce Darnell verliebt!
Er verrät's
Bruce Darnell
Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Michaela May's charmanter Alm-Ausflug
"Eine Sennerin zum Verlieben"
Eine Sennerin zum Verlieben
Debüt für Wotan Wilke Möhring - Wie wird er sich schlagen?
"Wer weiß denn sowas XXL"
Wer weiß denn sowas XXL?
3sat lässt die Bühne beben: Musik, die bewegt
"LEA"
LEA
Günther Jauch räumt ein: Vorurteile gegen kopftuchtragende Frau
„Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche"
Günther Jauch
Ralph Siegel verrät: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit ihm arbeiten!
Im Podcast
Helene Fischer steht auf der Bühne
Neue DVDs und Blu-rays: Ethan Hunt und Superman kehren zurück
Heimkino-Highlights
"Mission Impossible - The Final Reckoning"
Sascha Korf bei "Wer wird Millionär?" - Ein bekanntes Gesicht auf dem Ratestuhl
Geldgewinn
"Wer wird Millionär?"
Prinz William: Tränenreicher Moment mit Witwe berührt Millionen
Emotionale Begegnung
Prinz Willliam
Álvaro Soler: Das steckt wirklich hinter dem Namen des Musikers
Bürgerlicher Name
Álvaro Soler
Remnick: US-Marshal gegen Schwerverbrecher in Alaska
Action in Alaska
"Remnick" | Apple TV+