Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab

Zur Gewichtsreduktion bedarf es einem Kaloriendefizit. Doch das konsequente Einhalten einer Diät und der Verzicht auf köstliche Kalorien ist eine harte Disziplin, deren Erfolg vor allem von Willenskraft und Durchhaltevermögen abhängt. Doch wie genau meisterte Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) diese Herausforderung? Und wie viel Gewicht hat Kiewel verloren?

So sehr haderte Andrea Kiewel mit ihrer Figur Viele Menschen kennen es: Sie fühlen sich, als ob sie schon beim Anblick anderer beim Essen zunehmen. Ob sich Kiewel auch zu diesen Menschen zählt, ist ungewiss. Bekannt ist jedoch, dass sich die „Fernsehgarten“-Moderatorin selbst als „Weltmeisterin im Blitzschnell-Zunehmen“ betitelte.

In ihrer „SuperIllu“-Kolumne vom 1. Oktober 2025 verriet „Kiwi“, sie habe sich beim „Rundwerden“ beobachtet und sei völlig machtlos gewesen, etwas zu ändern. Als größte Herausforderung habe sich ihr innerer Schweinehund erwiesen, den sie als „ausgewachsenen Löwen“ bezeichnete und der „stündlich 'Füttere mich!'“ gebrüllt habe.

Mit dieser Methode verlor Andrea Kiewel Gewicht Vor wenigen Monaten kam der Moment, an dem Kiewel ihres „Futter-Marathons“ überdrüssig wurde und den Wunsch entwickelte, etwas an ihrer Situation zu verändern. Zunächst galt es, sich eine Strategie zu erarbeiten, wie der Schweinehund am besten zu überwinden war.

Anstatt zu radikalen Diät-Tricks, Wunderpillen oder der aktuell angesagten Abnehmspritze zu greifen, entschied sich die 60-Jährige für eine Mischung aus der altbewährten „FdH-Methode“, also „Friss die Hälfte“, und unbedingter Willenskraft. In der Umsetzung bedeutete dies: einen eisernen Willen, den kompletten Verzicht auf Zucker, einen eisernen Willen, regelmäßige Sporteinheiten, bestehend aus Cardio, Pilates und Krafttraining, sowie - einen eisernen Willen. Vor allem ohne den letztgenannten hätte Kiewel laut eigener Aussage kaum durchgehalten.

Wie viel Kilogramm nahm Andrea Kiewel ab? Erste Erfolge zeigten sich, als ihre Umwelt auf die äußerliche Veränderung aufmerksam wurde. „Menschen, die mich lange nicht gesehen haben, fragten stirnrunzelnd: 'Hast du was mit deinem Gesicht machen lassen?'“, berichtete „Kiwi“ in ihrer Kolumne. Die knappe Antwort lautete: „Nein. Ich habe einfach nur zehn Kilo abgenommen.“ Zehn Kilo, das sind in „Kiewel-Einheiten“ umgerechnet 40 Stück Butter, zehn Ein-Liter-Flaschen Wasser, 125 Kugeln Eiscreme oder zwei Kleidergrößen weniger.

Den Effekt spürte die Moderatorin nicht nur äußerlich. Ihre Blutwerte veränderten sich so sehr zum Positiven, dass diese nun denen einer 30-Jährigen gleichen. „Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, ergänzte Kiewel. Ein toller Erfolg, der ein neues Lebensgefühl, Zufriedenheit, Stolz und Freude mit sich bringt. Eine wirklich großartige Leistung, die den Lustgewinn der vielen süßen Verführungen übertrifft.

Andrea Kiewel: Das ist ihr Abnehmziel Die Moderatorin weiß um den gefürchteten Jo-Jo-Effekt, der monatelange Anstrengungen in doppelter Geschwindigkeit wieder zunichte machen kann. Sie neige zum schnellen Zunehmen, was daran läge, „dass ich einfach wahnsinnig gern esse und sich meine Fettzellen daran erinnern können“, schrieb Kiewel.

Das Ziel sei noch nicht ganz erreicht: „Noch zwei klitzekleine Kilöchen und ich passe wieder in das Kleid, das ich bei meiner allerersten ZDF-Silvestershow trug“. Das gesamte Outfit, bestehend aus Jacke, Kleid und Mütze, befinde sich noch im ZDF-Fundus. Im Gegensatz zu damals müsste man inzwischen in Bezug auf das Kunstfell vorab ein Etikett in den sozialen Medien posten, „damit die sich nicht ins Höschen machen, weil man mich verdächtigt, echten Pelz zu tragen.“

Mit „Kiwi“ ins neue Jahr Aufgrund des von Berlin gedrosselten Geldhahns, wird die ZDF-Silvestershow in diesem Jahr in Hamburg gefeiert. „Kiwi“ ist begeistert, dass die Gala nicht komplett gestrichen wurde. „Ich war null darauf vorbereitet, dass ich womöglich privat feiern muss.“

Sie liebe es, an Silvester zu arbeiten und „diese Show an der Seite von Johannes B. Kerner ist mein liebster, bester, tollster Job“, schwärmte sie. Und so schließt sich vielleicht Endes des Jahres in Hamburg der Kreis: 14 Jahre später wird Kerner (60) an der Seite von Kiewel moderieren, die bis dahin womöglich wieder ihr „altes“ neues Glitzerkleid tragen kann.