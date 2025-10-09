Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“

Im deutschen Schlager kennt man kaum ein bekannteres Gesicht. Trotzdem muss auch Florian Silbereisen manchmal die Erfahrung machen, dass selbst ein Star wie er nicht immer sofort wiedererkannt wird. Bei einem Event traf ihn der Schock: Statt Applaus gab es Hausverbot – und das nur wenige Minuten vor seinem geplanten Auftritt. Mit der deutlichen Ansage „Du gehörst hier nicht hin, also raus!“ wurde Florian Silbereisen kurzerhand aus dem Backstage-Bereich verwiesen.

Florian Silbereisen liebt die jecke Zeit Normalerweise verbindet man den Sänger und Moderator mit ausgelassener Stimmung – besonders während der fünften Jahreszeit. Ob bei Umzügen, Rosenmontags-Partys oder bunten Kostümfesten: Der Bayer ist zur Karnevalszeit fast immer mittendrin. Lustige oder schräge Situationen hat er dabei schon viele erlebt. Aber selbst vor die Tür gesetzt zu werden – das dürfte selbst für einen erfahrenen Entertainer wie Silbereisen eine ganz neue Erfahrung gewesen sein.

Florian Silbereisen fliegt einfach raus Neben der Feierei plante Florian Silbereisen im Karneval 2019 auch einen Auftritt mit der Band Brings. Doch dabei erlebte der Entertainer eine Überraschung. Wenige Minuten vor dem Auftritt kam Panik hinter den Kulissen auf. Eigentlich sollte Florian Silbereisen mit der Band auf die Bühne treten, doch der 43-Jährige war wenige Minuten zuvor verschwunden. Als er Backstage nicht gefunden wurde, fragte Peter Brings bei Physio Wilfried Wiltschek, der für die Tänzer während der Karnevalssaison zur Verfügung steht, nach, ob er ihn gesehen habe. Das hatte der Physiotherapeut, allerdings hat er den Schlagerstar nicht erkannt. Wilfried Wiltschek sah im Backstage-Bereich jemanden, der auf einer Couch lümmelte und sich als Bayer verkleidet hatte.

"Da ich die Person nicht kannte, ging ich davon aus, dass sich wieder mal ein Gast in den Backstage-Bereich geschlichen hatte, um irgendwelche Künstler abzufangen", erklärte Wilfried Wiltschek die Situation. Daraufhin schmiss der Physio Florian Silbereisen einfach aus dem Promi-Bereich. Und das nur wenige Minuten vor seinem Auftritt. "Du gehörst hier nicht hin, also raus", musste sich der Entertainer anhören. "Der Typ ist sofort aufgestanden und gegangen", berichtet Wilfried Wiltschek lachend dem Express. Nachdem klar wurde, dass es sich bei der Person um Florian Silbereisen handelte, wurde überall nach ihm gesucht. Knapp vor dem Auftritt wurde er dann glücklicherweise aufgefunden und konnte mit den Brings gemeinsam die Bühne zum Kochen bringen.



Florian Silbereisen mit der Band Brings beim "Schlagerboom" (Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski)