Jimi Blue bei "Promi Big Brother": Im Knast "gabs auf jeden Fall mehr" Essen

08.10.2025, 13.26 Uhr
Désirée Nick und Harald Glööckler ziehen in den Rohbau, Jimi Blue Ochsenknecht erzählt derweil von seiner Zeit im Gefängnis.
Promi Big Brother
Désirée Nick kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum Erik alias Satansbratan, sie nominiert hat.  Fotoquelle: Joyn
Promi Big Brother
Auch gegen Doreen Dietl (links) kann sich Nick ein paar Sticheleien nicht verkneifen.  Fotoquelle: Joyn
Promi Big Brother
"Die Erfahrung muss ich nicht noch mal machen. Ich hab mir das selbst eingebrockt", weiß Jimi Blue Ochsenknecht über seine Zeit im Gefängnis.  Fotoquelle: Joyn

Nach einer, zumindest für Désirée Nick (69), wunderbaren Zeit in der Musterwohnung, mussten die selbsternannte "Göttin" und Harald Glööckler (60) am Dienstagabend in der "Promi Big Brother"-Liveshow auf SAT.1 in den Rohbau umziehen. Dass sie dann auch noch dreimal nominiert von ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern wurde, passt Nick so gar nicht.

Warum Erik aka Satansbratan (26) sie gewählt hat, will Nick wissen und kann sich dabei eine Beleidigung nicht verkneifen. Unbekümmert antwortet ihr der österreichische Content Creator: "Weil ich dich nicht kenne und ich nicht meine Gruppe verrate." Nick kann das überhaupt nicht nachvollziehen.

"Und alles, was fremd ist, muss weg? Das ist doch dumm von dir. Vielleicht kann ich deine Rettung werden. Aber schön, dass wir offen sprechen", giftet sie zurück. Doch der Österreicher bleibt standhaft. Die Art der Entertainerin und ihr Gerede über ihre hohe Gage hätten ihn abgetörnt, erklärt er. "Dann geh doch zur Bahnhofsmission und arbeite dort", mault Nick.

Désirée Nick teilt gegen Doreen Dietl aus: "Das hat doch mit gutem Schauspiel nichts zu tun!"

Auch Schauspielerin Doreen Dietl (51) bleibt von den Sticheleien der 69-Jährigen nicht verschont. Erstere ist überzeugt, dass sie "wegen der sch... Lippen" keine Rollenangebote mehr bekomme. Ein misslungener Beauty-Eingriff soll die Karriere zerstört haben? Das kann Nick nicht glauben: "Aber eine Schauspielerin wird doch nicht besetzt wegen einer Lippe! Man sagt doch: Die spielt das gut, die kann das", findet sie. Außerdem habe sich Dietl der Prozedur ja freiwillig unterzogen.

Dietl hat da keine Lust mehr, mit der stichelnden Nick zu reden, doch die lässt nicht locker: "Schauspieler können eine Narbe haben und trotzdem toll sein. Manche haben komische Zähne. Es geht doch nicht nur um Schönheit! Guck dir manche Schauspieler an, die haben Charakter-Gesichter! Da hat Hübsch-Sein keinen Wert. Das hat doch mit gutem Schauspiel nichts zu tun!"

Jimi Blue Ochsenknecht: Im Knast "gabs auf jeden Fall mehr" Essen

Freundlicher ging es dagegen noch vor dem Umzug von Nick und Glööckler in den Rohbau zu. "Jimi, ich habe eine Frage, die quält mich gerade", gesteht Pinar Sevim ihrem Mitbewohner. Wie das Essen im Gefängnis war, will sie wissen. Jimi Blue Ochsenknecht (33) antwortet gelassen: "Da gabs auf jeden Fall mehr." Im Sprechzimmer reflektiert der Schauspieler: "Die Erfahrung muss ich nicht noch mal machen. Ich hab mir das selbst eingebrockt."

Ob er "mit Schwerverbrechern" gesessen habe, bohrt Sevim weiter nach. "Jein, ich war in Untersuchungshaft und in Auslieferungshaft", erklärt ihr Ochsenknecht. Dem Ex-Fernsehkommissar Michael Naseband (60) erzählt der 33-Jährige von der offenen Hotelrechnung, die ihn überhaupt erst hinter Gitter brachte. Der 60-Jährige kommentiert im Sprechzimmer: "Das ist nicht schön für den Wirt, aber es gibt doch andere Wege, das zu regeln. Bei mir wäre er nach Hause gegangen."

Naseband selbst will allerdings noch nicht nach Hause, vor allem, da er zusammen mit Laura Blond (29) am Dienstagabend in die Musterwohnung einziehen durfte. Glück für die Influencerin, denn so muss sie ihren 30. Geburtstag nicht auf dem Rohbau feiern. Dort proben ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten dennoch einen kleinen Tanz zu ihren Ehren. Ob der so gut ankommt, wie erhofft, und ob schon die nächsten Nominierungen anstehen, wird sich in der Liveshow um 20.15 Uhr auf SAT.1 zeigen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
