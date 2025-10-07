Nach Regina Halmich-Pleiten: Stefan Raab steigt wieder in den Boxring

Home News TV-News

"Stefan Raab Show"

07.10.2025, 13.57 Uhr
Stefan Raab wagt sich erneut in den Ring - diesmal jedoch nicht gegen Boxweltmeisterin Regina Halmich. Nach den Niederlagen gegen sie stellt er sich nun einer neuen Herausforderung in der "Stefan Raab Show" auf RTL+. Doch wer ist sein Kontrahent?
Stefan Raab
Stefan Raab möchte es als Boxer wieder wissen.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment/ Willi Weber

Stefan Raab gibt nicht gerne auf. So kennt man den Entertainer aus Sendungen wie "Schlag den Raab" oder "Du gewinnst hier nicht die Million", wo er sich verbissen und voller Ehrgeiz mit Kandidaten in verschiedenen Disziplinen duelliert hatte. Auch als Kämpfer ist der 58-Jährige ein Stehaufmännchen. Und obwohl er gegen die Box-Weltmeisterin Regina Halmich mehrfach bei Show-Boxkämpfen unterlegen war, möchte er wieder in den Ring steigen. Diesmal will er sich mit dem MMA-Profi Frédéric Vosgröne messen.

Allerdings wird der neue Showkampf in einem etwas kleineren Rahmen stattfinden als die Duelle mit Halmich. Wie der Sender RTL mitteilt, werden Raab und Vosgröne, der auch auf den Spitznamen "Neandertaler" hört, im Studio der Unterhaltungssendung "Die Stefan Raab Show" aufeinandertreffen. Wer den Kampf gewinnt oder besser: wie sich Raab diesmal schlägt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am 8. Oktober. Denn an dem Tag ist die dritte Folge der Show ab 8.15 Uhr auf der Streaming-Plattform RTL+ abrufbar.

Wer wird den Showkampf gewinnen?

In der "Stefan Raab Show" werde Raab "eine Kostprobe seines kämpferischen Könnens und den Zuschauern ein paar exklusive Tricks" zeigen, erklärt RTL in der Pressemitteilung und fragt: "Wer wird wohl als Sieger aus dem Boxring hervorgehen?" Feststeht: Ein leichter Gegner ist Vosgröne nicht gerade, immerhin konnte er bislang alle vier seiner Profi-Kämpfe durch Submission gewinnen. Heißt: Er zwang seine Gegner jeweils zum Aufgeben.

Raab hingegen machte bei seinen früheren Show-Kämpfen eine weniger gute Figur. Dreimal stand der Moderator seit 2001 gegen die ehemalige Boxerin Regina Halmich im Ring, zuletzt im September 2024. Alle drei Kämpfe verlor er klar nach Punkten.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

