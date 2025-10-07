Home News TV-News

ZDF reagiert nach Laura Dahlmeiers Tod – diese Expertin bleibt allein

Für die anstehende Wintersport-Saison

ZDF verzichtet auf Ersatz für Laura Dahlmeier

07.10.2025, 13.34 Uhr
Nach dem tragischen Tod von Laura Dahlmeier beim Bergsteigen verzichtet das ZDF darauf, sie als TV-Expertin zu ersetzen. ZDF-Sportchef Yorck Polus würdigt Dahlmeiers Beitrag zum Biathlonsport und erklärt, wie der Sender plant.
Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier zeigte im Frühjahr ihr Können als Biathletin in einer RTL-Show. Doch die Szenen werden nach ihrem Tod nicht ausgestrahlt.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Stanko Gruden/Agence Zoom

Nach dem tödlichen Unfall von Laura Dahlmeier in Pakistan verzichtet das ZDF im kommenden Winter darauf, die Biathlon-Olympiasiegerin als TV-Expertin zu ersetzen. Dies berichtet "Bild". Dahlmeier war für den Sender seit Dezember 2019 als Biathlon-Expertin tätig.

Nach Laura Dahlmeiers tödlichem Unfall: So begründet das ZDF die Entscheidung

"Laura Dahlmeier war eine Ausnahmeathletin, die auch abseits des Profisports immer neue Wege ging", kommentiert ZDF-Sportchef Yorck Polus laut "Bild" die Entscheidung des Senders. "Sie hat dem ZDF-Publikum den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht."

Laura Dahlmeier war am 28. Juli beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Beim Abstieg am Laila Peak wurde sie auf rund 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen. Zwei Tage später gab ihr Manager ihren Tod bekannt. Sie wurde 31 Jahre alt.

Diese ZDF-Expertin ist beim Wintersport fortan allein im Einsatz

In der vergangenen Winter-Saison hatte sich Dahlmeier den Experten-Job für das ZDF mit Denise Herrmann-Wick geteilt. Die ehemalige Biathletin und Olympiasiegerin soll die Rolle künftig im Alleingang übernehmen, heißt es weiter. Die 36-Jährige brachte Ende August ihr zweites Kind zur Welt.



"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
Im neuen "Tatort: Dunkelheit" ermitteln Edin Hasanovic und Melika Foroutan in Altfällen und stoßen auf einen Serienmörder, der seit den 70ern aktiv ist. Das ist die wahre Geschichte hinter dem "Tatort"-Fall.
Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild
Tatort: Dunkelheit

Auch mit den anderen Sportexperten hat das ZDF die Verträge verlängert. In der Olympia-Saison wird Ex-Biathlet Sven Fischer weiter mit dem Kommentator Volker Grube die Biathlon-Rennen begleiten. Bei den anderen Sportarten werden Marco Büchel (Ski Alpin) und Severin Freund (Skispringen) ihre Expertise zum Besten geben. Aus dem Mainzer Studio grüßt weiterhin Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein im Wechsel mit ihrer Kollegin Katja Streso.

Laura Dahlmeier zählte mit zwei olympischen Goldmedaillen, 33 Weltcup-Siegen und zahlreichen WM-Medaillen zu den international erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten. Im Mai 2019 beendete sie im Alter von 25 Jahren ihre Karriere, um sich danach intensiv dem Bergsteigen zu widmen. Dieser Leidenschaft war sie schon während ihrer Zeit als Biathletin nachgegangen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

