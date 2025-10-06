Home News TV-News

„Das Traumschiff”: Das sind die Reiseziele der nächsten Folgen

06.10.2025, 10.39 Uhr
von Alina Altendorf
Am Totensonntag und an Weihnachten werden zwei neue Episoden der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ ausgestrahlt. Die Crew um Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) verschlägt es zu traumhaften Destinationen.
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Seit über vier Jahrzehnten sticht „Das Traumschiff“ in See. Und seit 2019 ist Florian Silbereisen Teil der Crew. Er spielt den sympathischen Kapitän Max Parger, der die MS Amadea sicher durch die Weltmeere steuert. 2025 wurden vier neue Episoden gedreht. Zu Neujahr 2025 verschlug es das Luxusschiff bereits in die Karibik nach Curaçao. Und zu Ostern 2025 ankerte sie vor Miami. Zwei Folgen stehen dieses Jahr also noch aus.

Fernweh Neuseeland

Am 23.11.2025 um 20:15 Uhr (Totensonntag) ist es endlich wieder so weit! Dort, wo einst Peter Jackson den Herrn der Ringe drehte, spielt nun die brandneue Folge. ZDF-Kapitän Max Parger setzt die Segel nach Neuseeland. In der Episode „Das Traumschiff – Auckland“ gastieren die Stars Susanna Simon, Sıla Şahin-Radlinger (GZSZ), Matthias Komm, Frédéric Brossier und Luna Baptiste (How to Sell Drugs Online (Fast)).

Traumziel Bora Bora

Zur traditionellen Folge am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2025, 20:15 Uhr) schippert die MS Amadea durch türkisblaues Wasser, an weißen, von Palmen gesäumten Sandstränden und an grünbewachsenen Vulkanhängen vorbei … So dürfen auch Daheimgebliebene in die Südsee reisen. Mit an Bord sind Timothy Peach, Banafshe Hourmazdi, Louis Held (Bibi & Tina), Thaddäus Meilinger (GZSZ), Emilia Bernsdorf, Samara Fry, Max König (WaPo Bodensee) und Kassandra Wedel. Die Folge „Das Traumschiff – Bora Bora“ wird bestimmt zum Wegträumen schön!

