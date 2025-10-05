Home News Star-News

„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Verheiratet mit dieser Schauspielerin!

Schauspieler-Ehe

05.10.2025, 21.44 Uhr
von Nicole Jansen
Patrick Kalupa ist bekannt aus der ZDF-Serie "Dr. Nice", in der er den Protagonisten Dr. Moritz Neiss verkörpert. Auch privat läuft es bei dem Schauspieler rund, denn er fand sein Liebesglück mit einer Schauspielkollegin! Gemeinsam stehen sie sogar gelegentlich vor der Kamera.
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern

Patrick Kalupa überzeugte von 2010 bis 2012 als Protagonist Tom Lanford, der Geschäftsführer von „Lanford Luxury“, in der Sat.1 Telenovela „Anna und die Liebe“. Am Ende konnte er das Herz von Anna, gespielt von Jeanette Biedermann für sich gewinnen.

Darüber hinaus war er in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ zu sehen. Seit 2023 ist er ein Teil der beliebten ZDF-Arztserie „Dr. Nice“. Von Anfang an übernahm er die Rolle des Protagonisten Dr. Moritz Neiss, einem erfolgreichen plastischen Chirurgen, der nach einem Unfall alles verliert und deshalb in seine norddeutsche Heimat zurückkehren muss. In der Serie ist Dr. Neiss noch auf der Suche nach der großen Liebe, während Patrick Kalupa privat bereits sein Glück gefunden hat.

Die Ehefrau von Patrick Kalupa: Sie ist keine Unbekannte!

Privat hat Kalupa also sein Liebesglück gefunden: Seit 2019 ist er mit seiner Kollegin Leonie Parusel verheiratet. Auch sie ist eine etablierte Schauspielerin und stand u.a. für „Die Bergretter“, „Soko Leipzig“, „Notruf Hafenkante“ und „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“ vor der Kamera.

Was viele nicht wissen: In der zweiten Staffel von „Dr. Nice“ verkörperte sie eine Rolle als Medizin-Journalistin Nikki Steiner und stand gemeinsam mit ihrem Mann vor der Kamera. Auch in den neuen Folgen ist sie wieder in der Serie zu sehen. Zuvor drehte sie mit ihrem Liebsten schon einmal 2016 in „Zwei verlorene Schafe“.



"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler: Das ist ihr Glücksgeheimnis
Karin Thaler, bekannt aus den Rosenheim-Cops, spricht über ihre 40-jährige Karriere, persönliche Glücksgeheimnisse und wertvolle Tipps für junge Schauspielerinnen.
40 Jahre Erfolg
Karin Thaler im Interview

Das ist bekannt über die Ehe von Patrick Kalupa und Leonie Parusel

Ihre Beziehung hält das Schauspielpaar weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. „T-Online.de“ konnte Kalupa allerdings winzige private Details entlocken, als er im Interview in den höchsten Tönen von seiner Frau schwärmte: „Mein Glück ist, dass meine Frau eine starke Persönlichkeit, tolle Mutter und passionierte Schauspielerin ist. Ich liebe fast alles an ihr.“ Eine große Liebeserklärung für die Gattin des Schauspielers.

Diese tiefe Liebe habe sich nach der Geburt der gemeinsamen Töchter, bei denen er selbstverständlich dabei war, noch verstärkt. So verriet er der „Teleschau“: „Diese unglaubliche Kraft, die eine Frau entwickeln kann, das zu erleben, hat mich neu aufgestellt. Seitdem sind Frauen für mich die absoluten Superhelden. Chapeau!“

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "In aller Freundschaft" finden Sie hier

