Home News Star-News

Sky-Experte Dietmar Hamann fliegt altes Harry-Kane-Zitat um die Ohren

Der Treffer-König von München

Sky-Experte Dietmar Hamann fliegt altes Harry-Kane-Zitat um die Ohren

08.10.2025, 12.54 Uhr
Harry Kane beeindruckt beim FC Bayern München mit einer herausragenden Trefferquote und straft damit die skeptische Prognose von TV-Experte Dietmar Hamann Lügen.
Dietmar Hamann
Dietmar Hamann gilt als besonders kritischer TV-Experte, vor allem, wenn es um den FC Bayern München geht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Lars Baron
Harry Kane
Bayern-Stürmer Harry Kane ist derzeit in Torlaune.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Alexander Hassenstein

Dietmar Hamann sagte Harry Kane einst keine glorreiche Zeit beim FC Bayern München voraus. Tatsächlich trifft der englische Mittelstürmer aktuell wie am Fließband. Der Spott für den TV-Experten in den sozialen Medien ist groß.

Mark Twain hat es schon vor über 100 Jahren gewusst: "Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen." An das berühmte Bonmot des amerikanischen Schriftstellers dürfte sich dieser Tage vielleicht Dietmar Hamann erinnert fühlen. Der Ex-Fußballprofi macht in seiner derzeitigen Funktion als TV-Experte des Senders Sky Prognosen am laufenden Band. Nun fällt ihm eine vor gut zwei Jahren getätigte Aussage auf die Füße.

Damals kommentierte Hamann die Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns Harry Kane durch den FC Bayern München gewohnt skeptisch. "Ich habe große Zweifel, ob ein Harry Kane, der noch nie der schnellste war, mit 32 oder 33 die Tore macht, die ein Lewandowski gemacht hat", sagte Hamann.

Derzeit beliebt:
>>Harald Schmidt: So scharf ist seine Kritik an seinem "Traumschiff"-Job
>>Tattoo? Bei Schöneberger, Jauch & Gottschalk ein absolutes No-Go!
>>ZDF erinnert an „FC Hollywood“: Doku enthüllt die wilden 90er der Bayern
>>Telekom Cup: Bayern – Tottenham am 7.8. live auf MagentaSport

Harry Kane straft Dietmar Hamann Lügen

Der Hintergrund: Mit Robert Lewandowski verließ zum Saisonende 2021/22 der langjährige Toptorjäger die Bayern ablösefrei. Zum Saisonstart 2023/24 wurde dann der englische Mittelstürmer Harry Kane mit einem Jahr Verspätung als Nachfolger präsentiert. Rund 100 Millionen Euro Ablöse zahlte der FCB an den Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.



Die Bundesliga-Rekordsumme sorgte für viel Aufsehen – auch weil Kane bei Vertragsbeginn fast 30 Jahre alt war. Dietmar Hamann glaubte damals nicht, dass der Stürmer sein Niveau noch lange halten würde und fand die Investition deshalb zu hoch.

Nun aber wurde die Vorhersage von der Wirklichkeit eingeholt. Harry Kane ist inzwischen 32 Jahre alt, spielt noch immer für die Bayern und trifft öfter als je zuvor in seiner Karriere. An nur sechs Bundesliga-Spieltagen erzielte der Engländer sagenhafte 11 Tore, wettbewerbsübergreifend kommt er sogar auf 18 Tore. Kane selbst findet, er spiele "auf dem höchsten Niveau, das ich je hatte", und so sehen es wohl auch die meisten Fans und Experten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

"Damit wäre bewiesen, dass wir überall Fachkräftemangel haben"

Für Experte Hamann wird die alte Aussage nun zum Bumerang – dank der sozialen Medien. Insbesondere bei Instagram geistern Texttafeln mit seinem schlecht gealterten Kane-Zitat derzeit durch viele Accounts, unter anderem durch den des Spartenkanals Sport1. "Auch ein Didi Hamann kann mal falsch liegen ...", kommentiert die Redaktion süffisant. Die Steilvorlage lassen viele Nutzerinnen und Nutzer nicht ungenutzt.

"Didi Hamann liegt zu 90 Prozent seiner Aussagen falsch. Das zum Thema Fachmann", schreibt jemand, was wiederum ein weiter Fan so kommentiert: "Damit wäre bewiesen, dass wir überall Fachkräftemangel haben." Zu einem ähnlichen Schluss kommt dieser Fan: "Du kannst vielleicht an einer Hand abzählen, wie oft der liebe Didi richtig lag." – "Ich habe große Zweifel, ob Hamann ein Fußballexperte ist", nimmt ein anderer den Zitat-Duktus auf. Zu einem Lach-Emoji schreibt ein User: "Ein klassischer Didi halt ..."

Wegen seiner betont kritischen Einlässe speziell zum FC Bayern München steht Dietmar Hamann schon länger bei vielen Fans im Fokus. Schlagzeilen machte seine Fehde mit dem damaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der sich öffentlich gegen Hamans Kritik zur Wehr setzte. In seinem Fall aber behielt Hamann recht: Tuchel und die Bayern trennten sich damals titellos zum Saisonende.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neue Völler-Doku zeigt die Fußball-Ikone privat
Großer Star
Rudi Völler - Es gibt nur einen
Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"
Brillen-Panne
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch
Schlager-Freundschaft
Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der "Goldenen Henne".
Sorge um Nora Tschirner: Weshalb fehlte sie bei der Preisverleihung?
Gesundheit
Nora Tschirner schmunzelt.
Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
Nach Selfie-Shitstorm
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Sammelklage gegen DAZN: 4.500 Kunden ziehen vor Gericht
Rechtsstreit
DAZN
Désirée Nick im "Playboy": Deutschlands ältestes Covergirl
Im Alter von 66 Jahren
Désirée Nick
Das zeigen die TV-Dokus über Olympiasiegerin Laura Dahlmeier
Beim Bergsteigen tödlich verunglückt
Laura Dahlmeier lehnt an einer grauen Mauer und lächelt in die Kamera.
Die letzten Folgen „Rosenheim-Cops“ mit Marisa Burger: So wird der Abschied
Kultfigur geht
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
25 Jahre "Rosenheim-Cops": So lief der Auftakt der Jubiläumsstaffel
Abschied von Marisa Burger
Die Rosenheim-Cops
Verrückt: Das ist Florian Silbereisens spezieller Wiesn-Tipp!
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn
ZDF-Moderatorin packt aus: So hat Andrea Kiewel 10 Kilo abgenommen
Gewichtsverlust
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Brad Pitt in der Formel1: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Was sich lohnt
"F1 - Der Film"
Thea Dorn über Reich-Ranicki & Karasek: "Heute kämen sie aus dem Shitstorm nicht mehr heraus"
Literatur und TV
Das Literarische Quartett
Frank Zander sorgt sich um Ehefrau Evy: Das ist die Diagnose
Labor-Analyse gibt Aufschluss
Frank und Evelyn "Evy" Zander
Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
Am Ballermann
Heino
Juli Zeh im Porträt – Klartext von Deutschlands streitbarster Autorin
"Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
ARD zeigt Thriller zum rätselhaften NSU-Mord von Heilbronn
"Die Nichte des Polizisten"
"Die Nichte des Polizisten"
Die Fälle der Oktober-Ausgabe: Baby-Leiche und Mord an Zwölfjährigem
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Nach Regina Halmich-Pleiten: Stefan Raab steigt wieder in den Boxring
"Stefan Raab Show"
Stefan Raab
Amira Aly über Kindheit ohne Vater und Kinderpläne mit Christian Düren
Emotionale Einblicke
Amira Aly
Daher kennst du die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!
Mit Patrick Kalupa
Dr. Nice
ZDF verzichtet auf Ersatz für Laura Dahlmeier
Für die anstehende Wintersport-Saison
Laura Dahlmeier
Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?
ARD-Zweiteiler
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Zwei Häuser und eigenes Schwimmbad - So viel Luxus kann sich Roland Kaiser leisten
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser lachend.