Home News Streaming-News

Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Streaming-Neuheiten

Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

30.08.2025, 08.34 Uhr
Die Streaming-Woche bietet spannende Neuzugänge: "High Stakes" mit einer kopftuchtragenden Muslima in der Hauptrolle, "The Paper" als Spin-off zu "The Office" und das Live-Action-Remake von "Lilo & Stitch".
"High Stakes"
Ayla Güner (Via Jikeli) will beim Poker das große Geld machen.  Fotoquelle: ZDF/Mario Stumpf/[M] Serviceplan
"Highest 2 Lowest"
Apple verlegt Akira Kurosawas legendären Thriller "Zwischen Himmel und Hölle" auf die Straßen von New York: Dort muss sich Musikmogul David King (Denzel Washington) unversehens mit Erpressern auseinandersetzen.  Fotoquelle: Apple
"The Paper"
Ned Sampson (Domhnall Gleeson) möchte als neuer Chefredakteur die Lokalzeitung "Toledo Truth Teller" vor dem Bankrott retten.   Fotoquelle: 2024 Peacock TV LLC
"Lilo & Stitch"
Im Zeichentrick wie auch in der neuen Realfilm-Adaption (Bild): Stitch sieht richtig knuffig aus, sorgt aber auch für mächtig viel Chaos.  Fotoquelle: 2025 Disney Enterprises, Inc

"High Stakes" ist laut den Drehbuch-Autoren Orkun Ertener und Kathrin Tabler nicht nur die erste deutsche Poker-Serie, sondern auch die erste deutsche Serie mit einer kopftuchtragenden Muslima in der Hauptrolle. Ein ganz großer Auftritt für die deutsche Theaterschauspielerin Via Jikeli. Die 28-Jährige hat zuletzt auch im sehenswerten Bremer "Tatort"-Krimi "Solange du atmest" auf sich aufmerksam gemacht. Nun verkörpert sie die hochintelligente Muslima Ayla, die "All in" geht und droht, sich in der reizvollen, aber gefährlichen Welt des Pokers zu verlieren. Was die Streamer in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"High Stakes" – ZDFmediathek

Nach einem sehr erfolgreichen Astrophysikstudium träumt Ayla (Via Jikeli) von einer Karriere als Astronautin, und ihr Traum scheint zum Greifen nah, nachdem sie einen Praktikumsplatz bei der NASA erhält. Der Haken: Sie braucht 22.000 Euro, in weniger als sechs Wochen. Ihre Eltern halten ihren Traum für absurd, Stipendien erhält sie in so kurzer Zeit keine, also wendet sie sich in ihrer Verzweiflung an den Freund ihres Bruders und Poker-Profi Vincent (Jannik Schümann), um sich das Geld für ihren Traum zu erspielen. Doch Vincent versteckt hinter seinem Poker-Face seine eigenen Geheimnisse und hofft, Ayla für seine Zwecke manipulieren zu können. "High Stakes" ist ab Freitag, 5. September, in der ZDFmediathek zu sehen.

 

Derzeit beliebt:
>>"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
>>"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze": Lohnt sich der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki?
>>Von Horror bis Disney: Die DVD- und Blu-ray-Highlights im September
>>Der erstaunliche Wandel von "Wayne's World"-Star Tia Carrere

Ayla ist eine sympathische und komplexe Protagonistin, mit der man gerne mitfiebert, egal ob es gerade um ein fesselndes, mit Synth-Beats untermaltes Poker-Spiel geht oder um ihre vielschichten Konflikte mit ihrer Familie und sich selbst. Ihre Faszination für das Universum und ihre Leidenschaft für Wissenschaft bringen sie nicht ab vom Glauben, im Gegenteil, sie bestärken ihn. Doch einmal in der Poker-Szene angekommen, wird sie schnell an ihre moralischen Grenzen gebracht.

Aber das Glücksspiel ist der einzige Weg, der sich ihr bietet, um ihre Träume zu erfüllen. Deswegen spielt sie weiter, aber nicht als Ayla, sondern als Nina. Nina ist ihr Alter Ego, ein personifiziertes Poker-Face, das sie mit der Zeit aber immer mehr daran zweifeln lässt, wer sie wirklich ist. Als Nina findet sie Gefallen am Spiel – auch am Spiel mit dem Feuer. Doch lässt sich diese Version von ihr mit ihren eigenen Selbstbild vereinen?

"High Stakes" gelingt der Drahtseilakt, die Parallelwelt der Pokerszene packend und düster zu inszenieren, ohne dass es überzeichnet oder ungewollt komisch wirkt. Das liegt vor allem an einem Ensemble von vielschichtigen Haupt- und Nebenfiguren, die diese Welt beleben und erden.

"Highest 2 Lowest" – Apple TV+

Wie es sich für einen König gehört, residiert David King (Denzel Washington) hoch über seinen Untertanen: Der Musikmogul schaut aus einem Penthouse auf New York, sieht die Stadt leuchten und glitzern. Doch auch Könige können tief fallen: Regisseur Spike Lee stürzt ihn in "Highest 2 Lowest" (ab Freitag, 5. September, Apple TV+) in ein moralisches Dilemma.

Die fünfte Zusammenarbeit von Lee und Washington ist das Remake von Akira Kurosawas "Zwischen Himmel und Hölle" (1963), einer strengen Parabel über Macht und Gewissen. Kings heitere Stimmung kippt, als er erfährt, dass sein Sohn Trey in der Gewalt eines Gangsters sei. Zwar entpuppt sich die Entführung als Verwechslung, weil sich der Kidnapper statt Trey dessen besten Freund geschnappt hat. Doch für David King stellt sich nun die Frage, ob er das Lösegeld trotzdem zahlen sollte.

Spike Lee gönnt sich für die Beantwortung eine leichtfüßige, energiegeladene Inszenierung. Ohne das moralische Dilemma zu vernachlässigen, macht er "Highest 2 Lowest" zu einer Liebeserklärung an die Musik und seine Wahlheimat New York, deren Wandel er quasi im Vorübergehen einfängt.

 

"The Paper" – WOW

Der Papierhersteller Dunder Mifflin avancierte dank der Sitcom "The Office" zum Kult. Mit "The Paper" (ab Freitag, 5. September, WOW) folgt nun ein Spin-off. Das altbekannte Kamera-Team zeichnet im Mockumentary-Stil die Geschehnisse hinter den Kulissen der strauchelnden Tageszeitung "Toledo Truth Teller" in Ohio auf. Der Journalist Ned Sampson (Domhnall Gleeson, "Ex Machina") übernimmt den Posten des Chefredakteurs bei der kleinen Lokalzeitung. Sein ambitioniertes Ziel ist es, das Blatt vor dem drohenden Aus zu retten.

"Hast du die Zeitung mal gelesen?", fragt Journalistin Mare Pritti (Chelsea Frei, "Morgen kommt ein neuer Himmel") skeptisch: "Wie würdest du sie im Vergleich zu anderen beurteilen?" Sampson antwortet uverblümt: "Sie ist sch..., aber wir werden sie besser machen!" Um sein Versprechen einzuhalten, entwickelt er für sein bunt zusammengewürfeltes Redaktionsteam allerlei waghalsige Strategien zwischen skurrilen Interviews und chaotischen Redaktionssitzungen. Denn Samsons Glaube in guten Journalismus ist auch in Krisenzeiten ungebrochen.

Zum Cast gehören unter anderem Sabrina Impacciatore ("The White Lotus"), Ramona Young ("Noch nie in meinem Leben"), Tim Key ("The Ballad of Wallis Island") und Oscar Nuñez ("The Office" (US)). Greg Daniels ("The Office" (US)) fungiert unter seinem Label Deedle-Dee als Serienentwickler, Autor und Executive Producer, zusammen mit Michael Koman ("Nathan For You"). Weitere Executive Producer sind Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman und Banijay Americas.

"Lilo & Stitch" – Disney+

"Ich wünsche mir einen Freund. Einen besten Freund." – Wenn im realen Leben ein kleines Mädchen so etwas sagt und dann mit einem kleinen blauen Außerirdischen ankommt, der die Welt zerstören könnte, dann müssten Eltern sich wohl ernsthaft Sorgen machen. Wenn es aber im Film passiert, und wenn das Mädchen Lilo heißt und der Außerirdische Stitch, dann sind wir mittendrin in einem weiteren Disney-Abenteuer für die ganze Familie. 23 Jahre nach dem gleichnamigen Trickfilm kehrten "Lilo & Stitch" im Mai mit einem Live-Action-Remake ins Kino zurück. Ab Mittwoch, 3. September, ist der Film nun als Stream bei Disney+ abrufbar.

Lilo & Stitch (2025)
HOT
Lilo & Stitch
FILM • Kinder & Familie, Fantasy, Action & Abenteuer, Komödien, Science-Fiction, Drama
2025 • 108 MIN.
Lesermeinung

"Lilo & Stitch" war 2002, immerhin sieben Jahre nach dem Animations-Meilenstein "Toy Story", einer der letzten großen Zeichentrick-Filme von Disney. Ob die Kids von heute den alten Stitch überhaupt noch kennen? Fraglich. Die Eltern aber werden sich sicher erinnern und erfreut feststellen: Stitch hat den Wechsel vom Trick- zum (animierten) Realfilm gut gemeistert. Er sieht, auch wenn es eine ganz andere Filmtechnik ist, eigentlich genauso aus wie damals und bringt auch den gleichen rebellischen Charme mit (womit er dann auch die Kinder von heute prima "abholen" sollte).

Die Neuverfilmung wurde von Dean Fleischer Camp inszeniert, das Drehbuch verfassten Chris Kekaniokalani Bright und Mike Van Waes. Die Geschichte, weitgehend unverändert: Die kleine Lilo (Maia Kealoha), ein Mädchen aus Hawaii, wird auf dem Schulhof herumgeschubst und leidet unter dem vielen Streit in ihrer Familie. Sie wünscht sich nichts mehr als Harmonie und Freundschaft. Und dann fällt Stitch vom Himmel, ein "gefährliches Experiment" aus dem All mit dem Potenzial, ganze Planeten auszulöschen. Dabei ist er doch so knuffig! Lilo adoptiert Stitch, und das ebenso turbulente wie herzergreifende Abenteuer nimmt seinen Lauf ...


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Disney+" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Vier Serien- & Filmstarts, die du diese Woche nicht verpassen darfst
Streaming-Highlights
Alien: Earth
Seth Rogen und Rose Byrne: Freundschaft im Chaos
Midlife-Kumpel
"Platonic" - Staffel 2 | Apple TV+
"Ich bin ein nomadischer Mensch": Jason Momoa über sein Leben in Caravans
Bodenständiger Star
Jason Momoa
Jason Momoa erzählt von Hawaiis Kampf gegen Kolonialisten
Historisches Epos
"Chief of War"
Neue Streaming-Highlights: "Washington Black", "The German" und mehr
Serienstarts
"Washington Black"
Máximo kehrt zurück: Das große Finale von „Acapulco“!
Serienfinale
"Acapulco"
Die USS Enterprise setzt ihre Reise fort: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Tipps
"Strange New Worlds"
Neue Bedrohung in "Foundation" Staffel 3: Der Kampf um die Galaxis
Galaktische Bedrohung
Foundation
Expedition "Wilde Welt": Die Jagd nach den seltensten Tieren der Welt
Tierexpedition
"Wilde Welt"
Düstere Pyro-Thriller-Serie: "Smoke" mit Taron Egerton
Brandermittler
Polizeichef Harvey Englehart (Greg Kinnear) verwaltet nicht nur den Mangel, sondern muss auch die Marotten seiner Ermittler ertragen.
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
Bittere Zukunftsvision
"Mountainhead" | Sky + Wow
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
Verwirrung um "eh kurz"
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.