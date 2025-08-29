Home News TV-News

"Guinness World Records": Jörg Pilawa und Michelle Hunziker bei SAT.1

"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"

Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV

29.08.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa moderieren eine spektakuläre Live-Show auf SAT.1, in der 23 Weltrekorde gebrochen werden sollen. Die Show erstreckt sich über zwei Abende, wobei ein Rekordversuch 24 Stunden dauert. Begleitet von Emotionen und Spannung, werden die Zuschauer Zeuge von Lebensträumen, die wahr werden.
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa wollen für Rekorde sorgen.  Fotoquelle: Joyn/Luca Oldani/Willi Weber
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Die Brauerei in Dublin brachte 1955 den ersten Rekorde-Band heraus.  Fotoquelle: IStock/Perboge
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Beim "ESC" stand Michelle Hunziker (rechts, mit Sandra Studer) im Rampenlicht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sebastian Reuter
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Jörg Pilawa kokkettiert gerne mal mit seinem "Quizonkel"-Charme.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Es ist das Standardwerk, das Visionäre, aber auch schlicht Verrückte feiert – und das schon seit 1955. Die neue SAT.1-Hauptabendsendung "Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde" bezieht ihren Namen natürlich vom Referenzwerk "Guinness World Records". Im Auftrag der weltberühmten Brauerei aus dem irischen Dublin notierten die Zwillinge Ross und Norris McWhirter erstmalig sportliche Höchstleistungen, Extremphänomene und Natur-Ereignisse, um sie für die Nachwelt zu sichern – und um den Wettbewerb anzustacheln.

SAT.1
Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde
Show • 29.08.2025 • 20:15 Uhr

23 Rekorde müssen gebrochen werden

Darum geht es nun auch an den zwei aufeinanderfolgenden Abenden bei SAT.1: Das Moderatoren-Duo Michelle Hunziker und Jörg Pilawa will dokumentieren, wie vor laufenden Kameras insgesamt 23 Rekorde gebrochen werden. Für einen Wettkampf können interessierte Fans auch einen Live-Stream bei Joyn verfolgen: Immerhin erstreckt sich ein Rekord-Versuch über 24 Stunden hinweg.

Von der Besonderheit der Show ist Jörg Pilawa fest überzeugt. "Ich sage nur: Live, live, live! Wir stellen in unserer Show live Weltrekorde auf – und genau das ist für so ein Format entscheidend!", sagt der viel beschäftigte Moderator, der sonst gerne mit seinem "Quizonkel"-Image kokettiert. "Wir begleiten Menschen, die live im TV versuchen, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und über sich hinauszuwachsen", sagt Michelle Hunziker. "Wir alle wissen nicht, wie es ausgeht. Das macht 'Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde' für mich besonders emotional und spannend."

Spannend ist die Zusammenarbeit mit Michelle Hunziker auf jeden Fall – immerhin ist die Konstellation mit Pilawa auch für sie neu. Die Moderatorin zog zuletzt in der ARD-Welt viel Aufmerksamkeit als Co-Moderatorin und Mit-Gastgeberin der Übertragung vom "Eurovision Song Contest" in Basel, in ihrem Heimatland Schweiz auf sich. Außerdem halten sich hartnäckig Schlagzeilen über ihr Liebesleben in den bunten Blättern.



Die zweite Ausgabe von "Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde" strahlt SAT.1 am Samstag, 30. August, ebenfalls um 20.15 Uhr aus.

Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde – Fr. 29.08. – SAT.1: 20.15 Uhr

Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Am Sonntag eröffnete Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten mit einer Botschaft an ihren Kollegen Stefan Mross, der aktuell um seine verstorbene Mutter trauert. Ex-Frau Stefanie Hertel sprang für ihn ein und übernahm die Moderation der Show "Immer wieder sonntags".
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.

