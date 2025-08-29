"Guinness World Records": Jörg Pilawa und Michelle Hunziker bei SAT.1

Es ist das Standardwerk, das Visionäre, aber auch schlicht Verrückte feiert – und das schon seit 1955. Die neue SAT.1-Hauptabendsendung "Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde" bezieht ihren Namen natürlich vom Referenzwerk "Guinness World Records". Im Auftrag der weltberühmten Brauerei aus dem irischen Dublin notierten die Zwillinge Ross und Norris McWhirter erstmalig sportliche Höchstleistungen, Extremphänomene und Natur-Ereignisse, um sie für die Nachwelt zu sichern – und um den Wettbewerb anzustacheln.

Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde Show • 29.08.2025 • 20:15 Uhr

23 Rekorde müssen gebrochen werden Darum geht es nun auch an den zwei aufeinanderfolgenden Abenden bei SAT.1: Das Moderatoren-Duo Michelle Hunziker und Jörg Pilawa will dokumentieren, wie vor laufenden Kameras insgesamt 23 Rekorde gebrochen werden. Für einen Wettkampf können interessierte Fans auch einen Live-Stream bei Joyn verfolgen: Immerhin erstreckt sich ein Rekord-Versuch über 24 Stunden hinweg.

Von der Besonderheit der Show ist Jörg Pilawa fest überzeugt. "Ich sage nur: Live, live, live! Wir stellen in unserer Show live Weltrekorde auf – und genau das ist für so ein Format entscheidend!", sagt der viel beschäftigte Moderator, der sonst gerne mit seinem "Quizonkel"-Image kokettiert. "Wir begleiten Menschen, die live im TV versuchen, sich einen Lebenstraum zu erfüllen und über sich hinauszuwachsen", sagt Michelle Hunziker. "Wir alle wissen nicht, wie es ausgeht. Das macht 'Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde' für mich besonders emotional und spannend."

Spannend ist die Zusammenarbeit mit Michelle Hunziker auf jeden Fall – immerhin ist die Konstellation mit Pilawa auch für sie neu. Die Moderatorin zog zuletzt in der ARD-Welt viel Aufmerksamkeit als Co-Moderatorin und Mit-Gastgeberin der Übertragung vom "Eurovision Song Contest" in Basel, in ihrem Heimatland Schweiz auf sich. Außerdem halten sich hartnäckig Schlagzeilen über ihr Liebesleben in den bunten Blättern.

Die zweite Ausgabe von "Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde" strahlt SAT.1 am Samstag, 30. August, ebenfalls um 20.15 Uhr aus.

Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde – Fr. 29.08. – SAT.1: 20.15 Uhr

