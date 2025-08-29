Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte

2024 wagte RTL etwas Neues: Der Sender ließ erstmalig gleich zwei Junggesellen rote Rosen verteilen, auch der Sendungstitel wurde von "Der Bachelor" in "Die Bachelors" umgetauft. Die Quoten erwiesen sich als eher durchwachsen – dennoch schickte man in der diesjährigen 15. Staffel erneut zwei Single-Männer auf Partnerinnensuche.

"Die Bachelors" floppen bei RTL gleich doppelt Mit wenig Erfolg – in zweierlei Hinsicht: Weder Martin Braun noch Felix Stein fanden in der Sendung die Liebe, und auch beim TV-Publikum sprang der Funke augenscheinlich nicht über. Das zeigte sich auch beim am Mittwochabend ausgestrahlten Finale der Datingshow.

Zwar fuhr die letzte Folge laut "DWDL.de" die höchste Reichweite der Staffel ein, blieb aber mit durchschnittlich 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (4,2 Prozent) dennoch weit hinter den Werten der vergangenen Jahre zurück. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten nur rund 0,2 Millionen und somit gerade einmal 5,3 Prozent ein.

RTL-Datingshow als Ersatz für Stefan Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million" Auch in den vergangenen Wochen interessierte sich nur ein geringer Anteil des TV-Publikums für das Format. Zwischenzeitlich verfolgten lediglich 660.000 Menschen die Reality-Sendung. Im Gegensatz zum Vorjahr gelang es den "Bachelors" 2025 zudem nicht ein einziges Mal, zweistellige Prozentwerte zu erzielen.

Die schwachen Quoten könnten einerseits auf die geänderte Sendezeit zurückzuführen sein: Bislang lief "Der Bachelor" beziehungsweise "Die Bachelors" meist zu Jahresanfang; diesmal entschloss sich RTL zu einer Ausstrahlung im Sommer. Damit füllte das Format den Sendeplatz von Stefan Raab und dessen Show "Du gewinnst hier nicht die Million".

Andererseits verfolgen immer mehr Zuschauer das Format nicht mehr im linearen Programm, sondern auf dem Streaming-Portal RTL+. Dort werden die Folgen der meisten Reality-Shows bereits vorab veröffentlicht.

