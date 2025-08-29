Home News TV-News

Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte

Negativrekord

Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte

29.08.2025, 13.22 Uhr
"Die Bachelors" konnten auch im Finale die Zuschauer nicht überzeugen. Trotz neu etablierter Ansätze wie zwei Junggesellen, blieb das Interesse gering. Besonders die jungen Zielgruppen blieben aus.
Die Bachelors
"Bachelor" Martin Braun und seine Auserwählte Clara sind kein Paar mehr. Auch in puncto Quote gibt es kein Happy End.  Fotoquelle: RTL

2024 wagte RTL etwas Neues: Der Sender ließ erstmalig gleich zwei Junggesellen rote Rosen verteilen, auch der Sendungstitel wurde von "Der Bachelor" in "Die Bachelors" umgetauft. Die Quoten erwiesen sich als eher durchwachsen – dennoch schickte man in der diesjährigen 15. Staffel erneut zwei Single-Männer auf Partnerinnensuche.

"Die Bachelors" floppen bei RTL gleich doppelt

Mit wenig Erfolg – in zweierlei Hinsicht: Weder Martin Braun noch Felix Stein fanden in der Sendung die Liebe, und auch beim TV-Publikum sprang der Funke augenscheinlich nicht über. Das zeigte sich auch beim am Mittwochabend ausgestrahlten Finale der Datingshow.

Zwar fuhr die letzte Folge laut "DWDL.de" die höchste Reichweite der Staffel ein, blieb aber mit durchschnittlich 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (4,2 Prozent) dennoch weit hinter den Werten der vergangenen Jahre zurück. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten nur rund 0,2 Millionen und somit gerade einmal 5,3 Prozent ein.

Derzeit beliebt:
>>Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
>>„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
>>RTL-Schock: Elton weg – Wer ersetzt den Publikumsliebling in RTL-Show?
>>Dieser alte GZSZ-Star spielt in der 17. "Bergretter"-Staffel mit!

RTL-Datingshow als Ersatz für Stefan Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million"

Auch in den vergangenen Wochen interessierte sich nur ein geringer Anteil des TV-Publikums für das Format. Zwischenzeitlich verfolgten lediglich 660.000 Menschen die Reality-Sendung. Im Gegensatz zum Vorjahr gelang es den "Bachelors" 2025 zudem nicht ein einziges Mal, zweistellige Prozentwerte zu erzielen.

Die schwachen Quoten könnten einerseits auf die geänderte Sendezeit zurückzuführen sein: Bislang lief "Der Bachelor" beziehungsweise "Die Bachelors" meist zu Jahresanfang; diesmal entschloss sich RTL zu einer Ausstrahlung im Sommer. Damit füllte das Format den Sendeplatz von Stefan Raab und dessen Show "Du gewinnst hier nicht die Million".

Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Beatrice Egli spricht mit uns über ihr neues Album und verrät unter anderem, warum sie einen Hilferuf an ihre Fans sendete.
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.

Andererseits verfolgen immer mehr Zuschauer das Format nicht mehr im linearen Programm, sondern auf dem Streaming-Portal RTL+. Dort werden die Folgen der meisten Reality-Shows bereits vorab veröffentlicht.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Streaming – Tipps und News" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Von „Prominent getrennt“ zum Ballermann-Star? Marco Cerullos Pläne
Reality-Star spricht Klartext
Marco Cerullo in Köln
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Die Basketball-EM 2025 live: Deutschland auf Titeljagd!
"FIBA EuroBasket 2025"
FIBA EuroBasket 2025
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Barbara Schöneberger schaut kritisch zur Seite.
„Ich habe hier gelebt wie ein Pascha“ – Luxus-Eklat vor dem Showdown!
"Villa der Versuchung"
Villa der Versuchung
Luxusliebhaber Kevin Schäfer: Vom Filialleiter zum Reality-TV-Phänomen
Die Karriere des Reality-Stars
Kevin Schäfer
Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Gesundheitsupdate
Lola Weippert
So läuft der neue Duell-Modus in der "Höhle der Löwen"
Battle Pitch
Die Höhle der Löwen
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.
Tödlicher Tunnel: Das Drama um den Gotthard
"Gotthard (1)"
Gotthard (1)
Ein Sommer mit Hindernissen
"Roter Himmel"
"Roter Himmel"
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV
"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"
Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi
Thomas Seitel: Das ist der Mann an Helene Fischers Seite
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Krasse Veränderung bei Sebastian Ströbel: Hättest du den "Bergretter" erkannt?
So sah er früher aus
So kennt man Sebastian Ströbel. Bis heute hat der Schauspieler eine interessante, optische Wandlung hingelegt.
Verona Pooth ist ausgewandert: Luxus-Alltag, Fernbeziehung und Co.
Die Gründe für den Umzug
Franjo und Verona Pooth
Nach nur fünf Jahren: Dieser Star verlässt den Dortmunder "Tatort"
Schon wieder ein Abschied
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Blaue Flecken gehören zur Jobbeschreibung"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
„Spreewaldklinik“-Star Sina-Valeska Jung verletzt – Drehplan in Gefahr?
Dreharbeiten betroffen
Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister in weißen Kitteln.
Kinowunder: Deutsche Filme erobern Cannes!
Filmhighlights
In die Sonne schauen
Jürgen Milski: Nachhaltigkeit oder PR-Show?
Nachhaltigkeitsdiskussion
Jürgen Milski