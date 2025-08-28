Krasse Veränderung bei Sebastian Ströbel: Hättest du den "Bergretter" erkannt?

Seit 11 Jahren ist Sebastian Ströbel als Bergretter in der bekannten ZDF-Serie im Einsatz. Jedes Jahr schauen Millionen Zuschauer die spannenden Fälle rund um Markus Kofler und sein Team. Doch seine TV-Karriere startete der Darsteller ganz anders – nämlich in der Serie "Kommissar Rex" im Jahr 1998. Seitdem hat sich nicht nur vieles im Privatleben von Sebastian Ströbel geändert, auch optisch hat der Schauspieler eine erstaunliche Wandlung hingelegt.

Vom Jugendlichen zum TV-Star Nach seiner Rolle bei "Kommissar Rex" nahm die Schauspielkarriere von Sebastian Ströbel weiter Fahrt auf. Von 2001 bis 2009 ergatterte Sebastian Strobel eine größere Rolle in der TV-Serie "Powder Park".

2004 war der zukünftige "Bergretter" in der Komödie "Abgefahren - Mit Vollgas in die Liebe", an der Seite von Felicitas Wollund Nina Tenge zusehen.

Auf dem nächsten Foto aus dem Jahr 2007 wirkt Sebastian Ströbel deutlich reifer. Zu der Zeit wirkte der gebürtige Karlsruher in dem Film "Wenn Liebe doch so einfach wär" mit. Grischa Huber, Yvonne Catterfeld, Stephan Luca und Ingeborg Westphal waren ebenfalls Teil der Produktion.

Der bekannte Bart von Sebastian Ströbel 2010 ist Sebastian Ströbel bereits mit seinem markanten Dreitagebart zu sehen. Gemeinsam mit Chiara Schoras stand der 47-Jährige für den Krimi "Countdown - Die Jagd beginnt" vor der Kamera.