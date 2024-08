Krasse Veränderung: So sah "Bergretter"-Star Robert Lohr früher aus

Seit 14 Jahren spielt Robert Lohr in "Die Bergretter" den Hubschrauberpilot Michael Dörfler. Seit dem Beginn seiner TV-Karriere hat der 57-Jährige eine beeindruckende Wandlung hingelegt.

Vom jungen Theaterschauspieler zum TV-Star

Seine Schauspielkarriere begann im Theater. Nachdem er von 1987 bis 1991 die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg besucht hatte, arbeitete er zunächst im Stadttheater Ulm und schloss sich 1994 dem Ensemble des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin an.