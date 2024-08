"Traumhaus oder Luftschloss – Normal wohnen kann jeder": Kritik zur VOX-Reportage

Neue Folgen, altbekannte Probleme: In vier neuen Episoden der VOX-Dokuserie wollen sich risikobereite Paare ihren Traum vom unkonventionellen Eigenheim erfüllen. Sie wagen sich an alte Gemäuer heran. Finanzielle und kreative Hürden machen den ambitionierten Heimwerkern das Leben allerdings schwer. In der Auftaktfolge von Staffel drei geht es im wahrsten Sinne des Wortes gleich drunter und drüber. Denn Isabella und Chris müssen nach einem heftigen Unwetter einen Baum vom einzigen intakten Gebäude der Porzellanfabrik im Thüringer Wald entfernen. Neben schwerem Gerät ist auch Fingerspitzengefühl gefragt, um bei den Aufräumarbeiten nicht noch mehr Schaden anzurichten.