"Am Puls mit Eva Schulz: Ich will doch nur wohnen!": Alle Infos zur ZDF-Reportage

Die Mieten in den Städten steigen, und auch der Traum vom Eigenheim rückt oft in weite Ferne: Weshalb können sich viele Deutsche das Wohnen kaum mehr leisten? ZDF-Journalistin Eva Schulz fragt im Rahmen der "Am Puls"-Reihe nach.

Am Puls mit Eva Schulz: Ich will doch nur wohnen! Reportage • 15.08.2024 • 22:35 Uhr

Einfach nur wohnen, egal ob zur Miete oder im Eigenheim, ohne größere Sorgen: Dieser Wunsch der meisten Menschen schien viele Jahrzehnte lang ein ganz gewöhnlicher zu sein. Heute sieht es hierzulande etwas anders aus: Die Preise und Zinsen steigen, viele Deutsche können sich die Wohnungen in den großen Städten oder gar das Häuschen mit Garten kaum mehr leisten. Warum ist das so? Wer trägt die Verantwortung? Und was kann dem entgegengesetzt werden? In einer neuen Folge der Dokureihe "Am Puls" will ZDF-Journalistin Eva Schulz diesen Fragen auf den Grund gehen. Sie begleitet dafür Familien mit dem Traum vom eigenen Zuhause und hakt bei Politikern, Investoren und Maklern nach.

"Ich will doch nur wohnen!" ist der aktuelle Teil der Reihe überschrieben, in der prominente ZDF-Moderatoren aktuell dringlichen gesellschaftlichen Fragen auf den Grund gehen. Und wahrscheinlich ist derzeit kaum eine Frage dringlicher als jene nach bezahlbarem Wohnraum. "Was ist aus dem geworden, was früher normal war?": Am Beispiel betroffener Familien zeigt Eva Schulz auf, was viele Menschen in diesem Land belastet. Konnten die Eltern in den 80er-Jahren anscheinend noch problemlos ein eigenes Haus bauen, stehen ihre Kinder heute vor größeren Problemen – steigende Baukosten, hohe Zinsen, Fachkräftemangel. So manche Familie muss – wie ein Film porträtiertes Paar aus Coburg – auf einer Dauerbaustelle wohnen.

Doch war früher wirklich alles besser? Wie gerecht ist der Unterschied zwischen den Generationen? Und worin unterscheiden sich deren Ansprüche? Eva Schulz hakt bei Experten nach und konfrontiert die Akteure aus Wirtschaft und Politik. Sie porträtiert Betroffene und fragt, was sich ändern müsste, damit die Menschen wieder sorgenfrei wohnen können. Manche, so zeigt die Dokumentation anhand einer Kleinfamilie, nehmen es selbst in die Hand. Für sie liegt die Lösung außer Landes: "In Deutschland wurde mir ein ähnliches Haus für 700.000 Euro angeboten, hier habe ich für die gleiche Quadratmeterzahl und eine viel schönere Lage 250.000 Euro gezahlt."

