"Are You the One": Ist Dana Feist etwa vergeben?

In den neuen Folgen von 'Are You The One – Reality Stars in Love' finden sich überraschende Paarungen. Es gibt Eifersucht, Tränen und einen Neuzugang, der für Wirbel sorgt.

Wer sich merken konnte, wer in der ersten Doppelfolge des RTL+-Formates "Are You The One – Reality Stars in Love" mit wem was hatte, dem sei schon mal ein Trash-Orden verliehen. Wer in Folge 3 und 4 immer noch mitkommt, dem gebührt eine Krone. Denn was Kandidatin Emmy Russ (25) zu Beginn "wie ein Swingerclub" vorgekommen war, machte dieser Einschätzung weiterhin alle Ehre. Sehr zur Freude von Vielknutscherin Laura Lettgen (28), die mit Marc-Robin Wenz (28) kein "Perfect Match" bildete, darum in der Villa bleiben und "ganz viele andere wundervolle Männer kennenlernen" konnte.

Sämtliche Knutsch- und Fummel-Konstellationen im Einzelnen aufzuführen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, daher halten wir uns an die überraschendsten und dramatischsten Geschichten. Da wäre zum Beispiel das frisch entflammte Feuer zwischen der eingangs genannten Laura L. und Tim Kühnel (29), der bislang ein zumindest halbwegs "sauberes" Trash-Image hatte und dieses nun mit aller Macht zerstören zu wollen schien: Er wolle hier seinen "Hot Boy Summer" leben und "einfach Spaß haben". Dass seiner Gespielin aus der ersten Nacht, Linda Voilet (23), von seiner Neuorientierung wenig hält – sei's drum: "Die sollen sich doch gegenseitig die Köpfe einschlagen." Oh Tim, oh Tim ...

Drei Engel für Niko Auch Kumpel Nikola Glumac (28) ließ es krachen, knutschte mal mit Laura L. und mal mit Nadja Großmann (24), die zwischendurch alles als "psychische Belastung" empfand und weinte, woraufhin Niko das schlechte Gewissen plagte. Allerdings nur solange, bis er erfuhr, dass Nadja im Pool bereits eine Hand am Gemächt von Lars Maucher (24) hatte ...

Er wendete sich daraufhin wieder mal Österreichs Trash-Export Tara Tabitha (31) zu. Es kam zum ersten Kuss zwischen den beiden, woraufhin Tara prompt Herzchen in den Augen standen und sie glaubte, für Niko "etwas Besonderes" zu sein. Denkste: Kaum hatte er sie geküsst und musste wenig später aufs Klo, stand dort Nadja ... und seine Zunge wanderte weiter. "Warum passiert das immer mir?", wunderte sich der "arme" Kerl und entschuldigte sich später bei Tara. Allerdings nur, um bei der nächstbesten Gelegenheit wieder mit Laura L. ... Aber lassen wir das.

Am Ende trocknete Queen Tara ihre Tränen und begab sich mit Kandidat Kaan Aktas (26) in die "Halbkuss-Phase". Wer im letzten Jahr "Bachelor in Paradise" (RTL) geguckt hat, weiß: Das ist ein Fall von "Vom Regen in die Traufe". Aber wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, in denen Tara das selbst merken könnte ...

Neuzugang Dana sorgt für Wirbel In diesen wird es für die 20 Kandidatinnen und Kandidaten gelten, zehn angeblich psychologisch ermittelte "Perfect Matches" zu finden, teils durch "Matching Nights", teils durch "Challenges", Dates und "Match"-Entscheidungen. Um es kurz zu machen: In der ersten "Nacht des Zusammenpassens" saßen immerhin zwei von zehn Paaren richtig. Und nach einer Bällebad-"Challenge" durfte Emmy mit Chris Broy (35) auf ein Date und Jennifer Iglesias (25) mit Lukas Baltruschat (30). Jenny wurde allerdings schon bald wieder heimgeschickt, denn der Katamaran-Ausflug wurde gecrasht von Dana Feist (28), ihres Zeichens Ex-Freundin des letztjährigen "Dschungelcamp"-Zweitplatzierten Gigi Birofio (25).

Während die Herren in der Villa von ihrer Ankunft sehr angetan waren, hielt sich die Begeisterung bei den Damen in Grenzen. Gabriela Alves Rodrigues (23) hatte nämlich auch mal was mit Gigi. Laura L. unterstellte Dana derweil, "immer nur solche Fame-Typen haben" zu wollen und Nadja packte das übelste Gerücht aus: Dana sei gar kein Single, sondern eigentlich mit Wilson (24) aus der letztjährigen AYTO-Normalo-Staffel zusammen.

Ironischerweise war diesem seinerzeit ebenfalls unterstellt worden, er habe sich als Vergebener ins Format geschmuggelt. Wahr oder falsch? Man weiß es nicht. Immerhin eins aber werden wir in der kommenden Doppelfolge hoffentlich erfahren (wenn die Entscheidung nicht "verkauft" wird): Ob das in die "Matchbox" gewählte Pärchen Emmy und Chris tatsächlich ein "Perfect Match" ist ... Wir bleiben dran!