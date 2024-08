Wie viele waren es noch mal? Bill Kaulitz verzweifelt an seinem "Body Count"

Bill Kaulitz spricht in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" offen über seinen sogenannten "Body Count". Der Tokio-Hotel-Frontmann gesteht, dass er nicht mehr weiß, mit wie vielen Menschen er geschlafen hat. Sein Bruder Tom hingegen hält die Diskussion über die Anzahl der Sexualpartner für überbewertet.

Auf TikTok ist die Frage nach dem "Body Count" keine seltene. Der Ausdruck, der für die Anzahl der bisherigen Sexualpartner einer Person steht, mag neu sein. Die Debatte darum jedoch nicht – das bestätigt auch Bill Kaulitz. In der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtet er davon, beim Schauen einer alten Serie mit der Frage nach einer Liste aller bisherigen Geschlechtspartner konfrontiert worden zu sein.

"Dann dachte ich so drüber nach: Was, wenn ich mal eine Liste mache?", erzählt er seinem Bruder und Podcast-Partner Tom Kaulitz. Der entgegnet prompt: "In unserem Alter kannst du keine Liste mehr machen." Das scheint Bill Kaulitz ähnlich zu sehen. "Es fallen einem nicht mehr alle ein", stellt der 34-Jährige fest. "Ich hab mich nämlich schlecht gefühlt, dass mir nicht mehr alle einfallen würden. Und dass mir manchmal jemand einfällt und ich mir denke: Ach der Typ, stimmt!"