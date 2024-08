"Sweet Desaster": Kritik zur Tragikomödie mit Friederike Kempter im ZDF

Als Felix von der Schwangerschaft erfährt, kann er sich nicht so recht freuen. Längst ist er wieder mit seiner Ex zusammen. Maltherapeutin Frida, die in einem Kindergarten arbeitet, wird nun buchstäblich der Boden unter den Füßen weggerissen: Sie kämpft mit einer Risikoschwangerschaft, verliert den Job und soll aus ihrer Wohnung ausziehen. Doch mitten in der Krise findet sie auch eine Freundin: Technik-Wunderkind Yolanda (Lena Urzendowsky) hilft Frida, die das Ende ihrer Beziehung nicht wahrhaben will, ihren Ex auszuspionieren. Natürlich führt auch dies zu peinlichen Momenten, die mitunter fantastisch aufgelöst werden.

In der Tragikomödie von Laura Lehmus nimmt man es mit dem Träumen, aber auch mit dem Leiden ernst. In kurzen Szenen, die an Musicals, moderne Märchen und überdrehtes Kunstkino im Stile von "Die wunderbare Welt der Amelie" oder "Everything Everywhere All at Once" erinnern, werden Gefühle der potenziell alleinerziehenden Schwangeren in bunte, oft musikalische Bilder- und Tonreigen übersetzt. Da fliegen schon mal bunte Luftballons zu "edgy" Popsounds durch Bild oder man träumt sich auf eine "Baywatch"-Partie, wo der echte David Hasselhoff in einer kleinen Gastrolle auftritt.