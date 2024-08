Strenger Geruch verwundert "perfekte Dinner"-Gäste: "Angebrannt oder abgebrannt?"

Die größte Herausforderung: das Zeitmanagement. "Beim Probekochen lief es soweit gut, aber man weiß ja immer nicht, wie es heute so wird." Trotz ihrer jungen 24 Jahre kocht Paulina gerne für andere: "Ich habe das ein bisschen zum Ritual gemacht, dass ich meinen Eltern zu Weihnachten mein obligatorisches Drei-Gänge-Menü schenke." Ihr heutiges Menü verpackt sie in das Motto "Jahreszeiten". Es gibt:

Dann stehen die Gäste vor der Tür und stellen sich gegenseitig vor. "Die Wahrscheinlichkeit, dass man in Kiel keinen kennt aus der Runde, ist relativ gering", wundert sich Katja (48) über lauter neue Gesichter. "Das war eine ganz tolle Erfahrung heute, die neuen Leute zu treffen und kennenzulernen." Nils (58) beeindruckt die Routine der jungen Gastgeberin: "Ich in ihrem Alter wäre ganz schön nervös gewesen."

Es folgen Ochsenbäckchen, Stampf und Bohnen. Die Ochsenbäckchen sind noch recht neu in Paulinas Gerichte-Repertoire: "Irgendwann dachte ich mal: Jetzt ist es so weit und ich fang damit einfach mal an." Christian weiß: "Alles steht und fällt dabei mit der Soße." Paulina liefert ab, Christian kann nichts aussetzen: "Der Geschmack von den Ochsenbäckchen war einfach grandios. Die Soße war fantastisch." Kevin (27) genießt: "Für mich müssen so die Ochsenbäckchen schmecken." Nils kennt die Bäckchen jedoch anders: "Es war teilweise gerade im Randbereich zu trocken." Und in der Mitte "war der Fettrand zu präsent".