"Die Unvermittelbaren": Hund erobert Herz vom Trainer und darf bleiben

Beim großen Wiedersehen der RTL-Show 'Die Unvermittelbaren' gibt es nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern auch eine besondere Überraschung: Hundetrainer Marcel Wunderlich verliebt sich in einen seiner Schützlinge und adoptiert ihn.

Hundetrainer Martin Rütter nennt es sein Herzensprojekt: In der Sendung "Die Unvermittelbaren" sucht er ein neues Zuhause für Hunde, die schon viel zu lange im Tierheim sitzen und für die sich niemand interessiert. Seit 2022 läuft die Reihe erfolgreich bei RTL. Bevor am 18. August die neue Staffel startet (sonntags, 15:45 Uhr) gibt es ein großes Wiedersehen in zwei Teilen mit vermittelten Vierbeinern und ihren Menschen.