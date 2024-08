Disney+ will das Teilen von Streaming-Passwörtern bald unterbinden

Für Streaming-Nutzer ist es eine allzu große Verlockung, für die Anbieter ein Ärgernis, das die wirtschaftliche Entwicklung hemmt: Account-Sharing, also das Teilen von Passwörtern zur gemeinschaftlichen Nutzung des VoD-Angebots, ist so alt wie das Konzept Streaming-Portal selbst. Nun hat ein weiterer großer Player auf dem Markt der unerlaubten Passwort-Weitergabe den Kampf angesagt. Bei Disney+ will man sie bereits ab September konsequent unterbinden. Das bekräftigte Disney-Chef Robert Iger im Zuge eines Bilanz-Gesprächs am Mittwoch.