Moderator über neue True Crime Show: "bin mit der Mutter von True Crime aufgewachsen"

Das True-Crime-Format "People Magazine: Investigativ" deckt spektakuläre Kriminalfälle und dramatische Geschichten auf. Moderator Alexander Mazza hat uns unter anderem verraten, ob er schon einmal Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Bist du selbst schon einmal Opfer eines Verbrechens geworden?

Nein!

Was fasziniert die Menschen so sehr an wahren Verbrechen?

Offenbar löst das Böse eine immense Faszination auf viele Menschen aus. Nicht umsonst schießen ja auch True Crime Podcasts gerade nur so aus dem Boden und gehen durch die Decke. True Crime fasziniert Menschen aus einer Vielzahl von psychologischen, sozialen und kulturellen Gründen: Seien es menschliche Abgründe, die Suche nach Gerechtigkeit, Voyeurismus, Spannung oder sogar zur Angstbewältigung.

Wie nah gehen dir die Geschichten der Opfer, die du in der Serie erzählst?

Die Geschichten der Opfer gehen mir immer nah.

Welcher Fall von „People Magazine: Investigativ“ hat dich besonders mitgenommen?

Vor allem die Cold Cases, also die Fälle, die nicht gelöst werden konnten. Die Vorstellung, wie viele Täter noch auf freiem Fuß sind und wie viele Angehörige nicht richtig abschließen können, ist erschreckend. Als Vater sind für mich aber natürlich die Fälle am berührendsten, in denen es um Verbrechen an Kindern geht.

Bist du auch privat ein Fan von True Crime-Inhalten?

Das Genre ist mir natürlich nicht neu. Wenn man so will, bin ich ja mit der Mutter von True Crime aufgewachsen. Wir haben damals oft „Aktenzeichen XY – ungelöst“ geschaut. Schon damals wurde man durch diese Sendung dazu animiert aufmerksamer wahrzunehmen, was in der Umgebung passiert. Eben genauer hinzuschauen. Handlungen und Geschehnisse mehr zu hinterfragen und wenn nötig, auch Hinweise zu geben. Heute höre ich vermehrt in True Crime Podcasts rein. "Zeit Verbrechen" oder " Verbrechen von nebenan" finde ich gut.