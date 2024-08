Marijke Amado: Neuer TV-Talk mit Amado, Belli und Biedermann

Wer an die seligen Zeiten der "Mini Playback Show" zurückdenkt, denkt auch an sie: In den 80er- und 90er-Jahren wurde Marijke Amado zur Fernseh-Institution in Deutschland. Zunächst im "WWF-Club" des WDR (1980 bis 1990), dann in jener legendären RTL-Musikshow (1990 bis 1998), in der Kinder ihre großen Idole nachahmen durften. Neben Rudi Carrell, Harry Wijnvoord und Linde de Mol gehört Amado zur Riege niederländischer TV-Stars, die auch im Nachbarland populär wurden.