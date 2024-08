"hallo deutschland: Neuanfang Jamaika" Alle Infos zur ZDF-Reportage

"Im Alltag vergisst man oft, warum man hergekommen ist", betont die gelernte Physiotherapeutin. "Wenn ich mit den Gästen unterwegs bin, sehe ich wieder die Schönheit des Landes." Seit acht Jahren bauen die beiden an ihrem Haus mitten in der Natur. Ohne Strom und fließendes Wasser. Ein Kraftakt. Die Filmemacher Albrecht Elstermann, Carsten Nawin und Jenny Schindler gewähren exklusive Einblicke in das Leben des Paares, das einen "Neuanfang" auf Jamaika wagte.

Eskapismus, Träume oder Familie: Es gibt viele Gründe, auszuwandern

In der beliebten ZDF-Dokuserie, die 2023 erstmals auf Sendung ging, werden Menschen begleitet, die ihr Glück im Ausland gefunden haben. Auch Johanna Röthel-Burgher gab 2018 gemeinsam mit ihrem jamaikanischen Mann Horrace ihr altes Leben im Norden von Deutschland auf, um auf die Insel mit den weißen Sandstränden, dem türkisblauen Wasser und dem tropischen Klima zu ziehen. Was andere in Momenten hoffnungsloser Überforderung im tristen Büroalltag oft salopp als Wunschalternative äußern, hat die vierfache Mutter in die Realität umgesetzt. "Wir merken, dass uns das sehr erdet. Hier gibt es nicht viele äußere Eindrücke, man ist so für sich", schwärmt Röthel-Burger im Film.