"ARD Story: Das Cybermobbing-Kartell": Infos zur Reportage über perfides Mobbing im Internet

In der ARD-Doku 'Das Cybermobbing-Kartell' gibt der Journalist Christoph Kürbel Einblicke in die skrupellosen Methoden von Cybermobbern. Eine Hatergruppe namens 'NWO' prahlt unverblümt mit ihren Taten, während Opfer wie die YouTuberin Aline Bachmann von ihren traumatischen Erfahrungen berichten.

"Man sucht sich einfach irgendjemanden raus. Und bringt den im besten Fall zum Ausrasten": Es klingt beinahe so, als spräche der Mann, der hier bis zur Unkenntlichkeit verhüllt vor der Kamera sitzt, von einem ganz normalen Spiel. Doch das Spiel, um das es hier geht, ist ein höchst perfides und nur für die eine Seite der Beteiligten witziges. Der Mann ist ein sogenannter "Hater", die Dokumentation der Reihe "ARD Story", in der er zu Wort kommt, trägt den Titel "Das Cybermobbing-Kartell". Bereits 2022 hatte sich der Journalist und Filmemacher Christoph Kürbel in dem Film "Bekenntnisse eines Haters" mit dem Thema Cybermobbing auseinandergesetzt, nun taucht er noch tiefer in das hochaktuelle Thema ein. Die Doku ist am späten Abend im Ersten zu sehen.