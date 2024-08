"Erlebnis Erde: Unsere Wälder (1)": Infos zur faszinierenden ARD-Doku von Jan Haft

"Mission: Impossible?"

Spektakel: Hollywood-Star Tom Cruise plant waghalsigen Olympia-Stunt

Tom Cruise in geheimer Mission in Paris: Offenbar plant der Schauspieler einen spektakulären Schlussakt für die Olympischen Spiele in Paris. Der 62-Jährige soll sich Medienberichten zufolge während der Zeremonie vom Dach des Stade de France abseilen. Und das ist nicht mal das Verrückteste ...

