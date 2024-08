"Es ist zu deinem Besten": TV-Kritik zur Komödie mit Jürgen Vogel

In der Wohlfühlkomödie "Es ist zu deinem Besten" versuchen drei ungleiche Väter mit allen Mitteln, die Partner ihrer Töchter loszuwerden. Schade, dass der Film dabei reichlich seicht geraten ist. SAT.1 wiederholt ihn nun zur besten Sendezeit.

Die Grundprämisse der Komödie "Es ist zu deinem Besten" (Regie: Marc Rothemund) lautet: Vielen Vätern ist es unwohl dabei, ihre Töchter mit einem Partner ziehen zu lassen und wenn, dann am besten nur mit einem Mann, den sie selbst ausgesucht haben. Wenn dann der schlimmste Fall eintritt und die von den Frauen Auserwählten den ultimativen Albtraum der Väter verkörpern, würde so manch einer von ihnen gerne eingreifen und den Kerl verscheuchen. Wie das aussehen könnte, wenn bei den Erzeugern die Beißhemmungen fallen, spielt die Komödie aus dem Jahr 2020 mit vielen heiteren Szenen durch. SAT.1 wiederholt die namhaft besetzte Produktion nun zur besten Sendezeit.

Für ihre Mission, die Schwiegersöhne in spe zu vertreiben, braucht es geballte Papa-Power. Deshalb springen drei sehr unterschiedliche Männer, die über ihre Frauen – drei Schwestern – miteinander verschwägert sind, über ihren Schatten und arrangieren sich mit den anderen, die sie eigentlich nicht leiden können. Dabei zeigt sich, dass in der Testosteron-geschwängerten Gruppe jede noch so blöde Idee eine Chance hat.