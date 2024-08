Bayern auf Werbetour: Kompanys neuer Plan im Härtetest

Der FC Bayern München bereitet sich auch 2024 in Asien vor. In Seoul steht ein Top-Duell gegen Tottenham Hotspur an. Das Wiedersehen mit Harry Kane, der Wechsel zu Bayern kostete 100 Millionen Euro, wird mit Spannung erwartet. Cheftrainer Vincent Kompany testet seine Mannschaft kurz vor Saisonbeginn.

Audi Summer Tour: FC Bayern München – Tottenham Hotspur Live-Sport • 03.08.2024 • 12:45 Uhr

Was gibt es Neues bei dern Bayern? Knapp zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel des neuen Cheftrainers Vincent Kompany in der ersten Runde des DFB-Pokals (bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm, am Freitag, 16.8., 20.45 Uhr) und drei Wochen vor dem Ligastart will man so langsam sehen, dass die Form stimmt. RTL zeigt ein hochklassiges Testspiel des deutschen Rekordmeisters gegen ein Spitzenteam aus der englischen Premier League: Im südkoreanischen Seoul trifft der FC Bayern auf Tottenham Hotspur – jenen Club, von dem die Bayern den englischen Top-Torjäger Harry Kane vor einem Jahr für um die 100 Millionen Euro loseisten. Wie wohl das Wiedersehen des Engländers mit jenem Londoner Verein ausfällt, bei dem er von 2009 bis 2023 in einer Fußball-unüblichen Langzeitbeziehung unter Vertrag stand?

Natürlich wollen die zahlreichen Fans der Bayern wissen, welche Spielidee der ehemalige belgische Weltklasse-Verteidiger Vincent Kompany seiner Mannschaft mitgegeben möchte. Welche Neuzugänge kommen zum Einsatz? Kann man schon erahnen, wer unter dem ehemalige Manchester City-Kapitän Stammspieler sein könnte – und für welche hochbezahlten Kicker vielleicht öfter mal ein Bankplatz vorgesehen ist?

Zweiter Testkick gegen die Spurs in London Die vom Automobilhersteller Audiunterstützte Testspielreise der Bayern gibt es schon länger. Der diesjährige Trip ist der bereits neunte in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters. 2014 wurde die "Audi Summer Tour" erstmals durchgeführt. In diesem Sommer (31.7. bis 5.8.) geht es zum vierten Mal nach Asien, fünfmal waren die Bayern in den USA. Klar, der asiatische Markt mit seinen Millionen und Abermillionen Fans und Kunden, will beackert werden.

Für Harry Kane wird es ein paar Tage später dann übrigens noch mal erst recht nach Vergangenheit riechen: Am 10. August treffen die Bayern – zu Testzwecken – in London ein zweites Mal auf die Spurs.

Audi Summer Tour: FC Bayern München – Tottenham Hotspur – Sa. 03.08. – RTL: 12.45 Uhr