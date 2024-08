Schockierend: Josh Hartnett erklärt seinen Rückzug aus Hollywood

Wenn sie nicht in den USA sind, lebt Josh Hartnett mit seiner Frau, der britischen Schauspielerin Tamsin Egerton (35), und vier kleinen Kindern in der südenglischen Grafschaft Hampshire. Das Landleben gefällt dem aus Minnesota stammenden Schauspieler ausgezeichnet. Während in den Vereinigten Staaten alle mit ihm über seine Karriere sprechen wollten, kümmere die in seiner englischen Wahlheimat niemanden. So habe er viel Zeit, den Kindern beim Aufwachsen zuzuschauen. Seine älteste Tochter ist achteinhalb Jahre alt. Offenbar verging die Zeit seit ihrer Geburt wie im Flug: "Es fühlt sich an, als sei das alles erst zwei Jahre her."