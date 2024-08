"Berlin – Kalter Krieg der Zoos": Kritik zur Doku bei ARTE

Zwei Zoos in Berlin – einer im Osten, einer im Westen. Beide spiegeln die Zeit des Kalten Krieges wider. Brillenbären, Pandas und weitere Tiere sind die Stars dieser ZDF-Doku von Heike Nikolaus. Die Geschichte der Zoos und ihrer Tiere zeigt den Wettstreit zwischen Ost und West auf unterhaltsame Weise.

Sie sind die Hauptdarsteller eines tierischen Theaters mitten im kalten Nachkrieg: Brillenbären (West) gegen Pandas (Ost). Einer sollte den anderen übertrumpfen. Die Medien mischten mit, machten in Wochenschauen und TV-Sendungen friedliche Propaganda auf beiden Seiten, wie diese unterhaltsame ZDF-Produktion von Heike Nikolaus zeigt. Die einen hatten Kennedy, der einen gealterten Seeadler schickte, das Wappentier der USA, die anderen Ho Chi Minh, der im neuen Ostberliner Zoo in Friedrichsfelde für Nachschub sorgte. Auf ihre Pandas mussten die Westberliner lange warten, bis die damalige Kanzler-Gattin Loki Schmidt anlässlich eines China-Besuches mit ihrem Mann Helmut dafür sorgte.

Der Ostberliner Zoodirektor Heinrich Dathe und der jüngere Westler Heinz-Georg Klös schenkten sich nichts, was das Renommee ihrer Gehege betraf. Beide waren Experten ihres Fachs, sie übertrumpften einander auch in architektonischen Werken, ganz wie das mörtelnde Menschenäffchen, das drollig die Kelle schwingt. Sie besuchten sich immer mal wieder, geschenkte Tiere kamen nicht selten aus Ost wie West. Kühlschrank-Firmen lieferten Eisbären, Dathes Affen wurden bestens mit Bananen versorgt. Die Tiere des Professors, eines Grzimeks des Ostens, hatten "manchmal schöneres Futter als wir es in der Kaufhalle bekommen haben", erinnert sich eine ehemalige Tierpflegerin, und sie meint es gut.