"Echtes Leben: Wenn Sport das Familienleben bestimmt": Kritik zur ARD-Dokumentation

Die ARD-Dokumentation erzählt von den Spannungen in einer Familie aus Hessen vor, deren Tochter erfolgreiche Turnerin ist – und viel Unterstützung benötigt, beim Sport und beim seelischen Ausgleich.

Die neue ARD-Dokumentation "Echtes Leben: Wenn Sport das Familienleben bestimmt" erzählt von den Belastungsproben, die sich aus echter Leidenschaft und engen Loyalitätsbanden ergeben können. Wer den eigenen Nachwuchs fast jedes Wochenende auf Fußballplätze oder zu anderen Sportstätten begleitet, kennt den Aufwand, den familiäre Sportbegeisterung mit sich bringt: langes Warten am Spielfeldrand, aufwendige Fahrdienste – und dann auch noch eine Waschmaschine voll mit verschmutzten Trikots. Filmautorin Samira Najafian berichtet in ihrem Beitrag dann allerdings von noch weit größeren Belastungen.

Im Rund-um-die-Uhr-Einsatz

Im Alltag Familie Böttinger aus Nordhessen dreht sich alles um den Sport: Tochter Maja ist schon in jungen Jahren eine sehr vielversprechende Turnerin. Sie steht im Landeskader Hessen. Es ist ein Erfolg, der alle stolz macht, aber auch den Eltern viel abverlangt. Sie unterstützen Maja nicht nur finanziell, sondern sie erweisen sich auch als Organisationstalente und als wichtige Tröster. Immer wieder sehen sie selbst vor der Frage: Ab wann ist es zu viel, ab wann bringt der Leistungsdruck das familiäre Miteinander in Gefahr? Fraglos eine relevante, bislang selten erzählte Perspektive auf den Spitzensport in Deutschland.