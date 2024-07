„Ein Fall für zwei“: So sieht die Zukunft des Kult-Krimis aus

„Ein Fall für zwei“ genießt unter Fans von TV-Krimis längst Kult-Status. Das gilt nicht nur für die von 1981 bis 2013 ausgestrahlte Ursprungsserie, in der Claus Theo Gärtner den unverwüstlichen Privatdetektiv Josef Matula mimte, sondern inzwischen auch für den ab 2013 gedrehten Neustart. Doch seit der Erstausstrahlung der neunten und bislang letzten Staffel im ZDF im Mai 2023 ist mehr als ein Jahr vergangen. War das also schon das erneute Ende von „Ein Fall für zwei“ oder kommen doch noch neue Folgen?

Die weiteren Episoden folgen dann im Wochentakt. Wer nicht so lange auf Krimi-Nachschub warten möchte, sollte einen Blick in die Mediathek des ZDF werfen. Denn hier dürften schon am 6. September direkt alle vier neuen Folgen verfügbar sein.

Einige Informationen über die neuen Episoden sind bereits bekannt. So werden die beliebten Hauptdarsteller und -figuren weiter mit an Bord sein. Das gilt nicht nur für den von Antoine Monot Jr. gespielten ehemaligen Fachanwalt Benjamin Hornberg, sondern auch für Wanja Mues , der weiterhin den Privatermittler Leo Oswald verkörpert. Da bei „Ein Fall für zwei“ seit der zweiten Staffel oft aller guten Dinge drei sind, ist auch Bettina Zimmermann als Staatsanwältin Claudia Strauss zum Glück wieder mit von der Partie. Auch über den Inhalt sind schon einige Details bekannt.

Während der erste Fall der neuen Staffel, „Showbiz“, von einem Rapper handelt, der seine Schwester ermordet haben soll, wird die nächste Folge, „Entzweit“, für Hornberg und Oswald zur Zerreißprobe. In der dritten Episode, „Die letzte Lieferung“, steht ein Musikstudent im Zentrum und in der Finalfolge, „Spurlos verschwunden“, gilt es, eine vermisste Ehefrau wiederzufinden.

Nehmen die Macher und Darsteller die Jubiläumsstaffel denn zum Anlass, die Serie zu beenden? Zum Glück nicht. Denn die Dreharbeiten zur elften Staffel sind bereits abgeschlossen. Diese fanden von März bis Juni 2024 im Raum Frankfurt am Main statt. In den neuen Folgen wird es unter anderem um Themen wie Obdachlosigkeit, Resozialisierung und das Rotlichtmilieu gehen. Zudem landet Leo Oswald – Achtung: Spoiler! – als Mordverdächtiger im Gefängnis und ist hier dringend auf die Hilfe von Benjamin Hornberg angewiesen.

Können wir uns also auf noch viele weitere Folgen von „Ein Fall für zwei“ freuen? Auf jeden Fall, wenn es nach Hauptdarsteller Antoine Monot geht, der zuletzt als Hauptkommissar in der RTL-Serie „Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi“ zu sehen war. So betonte der Deutsch-Schweizer im März in einem Interview mit „prisma“, dass ihm „Ein Fall für zwei“ „total Spaß“ mache und er „noch lange“ damit weitermachen wolle.