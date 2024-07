Oliver Wnuk glaubt, dass "Stromberg" heute Proteste auslösen würde

In einem Kurzinterview, welches das ZDF anlässlich der Ausstrahlung der Kinokomödie "Alle nicht ganz dicht" führte (Donnerstag, 26. September 2024, 20.15 Uhr, und schon jetzt in der ZDF-Mediathek), blickt Oliver Wnuk auf die neue aber auch die alte Rolle. In der "New Work"-Satire spielt Wnuk den aalglatten Juniorchef eines Versandhauses. Bei "Stromberg" hingegen war er der untermotivierte Büro-Macho Ulf Steinke.