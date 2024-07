Kritik zur 3sat-Übertragung der Inszenierung von "Tristan und Isolde" bei den Bayreuther Festspielen 2024

Das Kuriosum

Die 112. Bayreuther Festspiele starten mit einem Kuriosum: Obwohl die wegen Corona eilends anberaumte "Tristan"-Inszenierung von 2022 mit viel Beifall quittiert wurde, gibt es nach zwei Jahren und insgesamt nur vier Aufführungen schon wieder eine neue Version des mystisch-ultimativen Liebesdramas als Eröffnungspremiere auf dem Grünen Hügel. Die diesjährige Bayreuth-Premiere wird vom isländischen Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson, ehemals Schauspieldirektor an der Berliner Volksbühne, inszeniert. Am Pult steht der russisch-amerikanische Dirigent Semyon Bychkov, der 2018 in Bayreuth mit Wagners "Parsifal" debütierte. Die Titelpartien singen die finnische Sopranistin Camilla Nylund und der österreichische Tenor Andreas Schager. Beide wurden in Bayreuth bereits mehrfach gefeiert. Der Österreicher sang im vergangenen Jahr die Titelpartie des "Parsifal".