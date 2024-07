Klassische Konzerte im TV: Die Sendetermine 2024 im Überblick

Wenn du gerne klassische Musik hörst, dann musst du nicht unbedingt das Konzerthaus oder die Oper besuchen. Du kannst viele Konzerte auch im Fernsehen miterleben – in bestem Sound und mit ungestörtem Blick auf die Bühne. Hier findest du einige Highlights, die du in diesem Jahr nicht verpassen darfst.

Die Bayreuther Festspiele im Fernsehen

Ein Ticket für ein Konzert der Bayreuther Festspiele kostet mindestens 200 Euro. Damit trotzdem möglichst viele Klassikfans in den Genuss von Richard Wagners Musik kommen, wird eine Produktion pro Jahr im Fernsehen gezeigt. 2024 ist dies „Tristan und Isolde“. Das bekannte Musikdrama wird vom isländischen Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson inszeniert, der damit sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen gibt. Als Dirigenten konnten die Macher Semjon Bytschkow gewinnen. Die Rolle der Isolde übernimmt Camilla Nylund, als Tristan steht Andreas Schager auf der Bühne. Gezeigt wird das Konzert am 27. Juli 2024 ab 20:15 Uhr bei 3sat. Zwei Tage früher, am 25. Juli, kannst du „Tristan und Isolde“ übrigens sogar im Kino anschauen. Ausgewählte Lichtspielhäuser in ganz Deutschland zeigen die Produktion auf der großen Leinwand.