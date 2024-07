"sportstudio live – Olympia": Alle Infos zum Auftaktspiel der Fußball-Frauen gegen Australien

Gut zehn Tage nach dem Finale der Fußball-EM der Herren treten die deutschen Fußball-Frauen bei den Olympischen Spielen in Marseille zum ersten Vorrundenspiel an. Das ZDF überträgt die Partie am frühen Abend. Claudia Neumann kommentiert, Katrin Müller-Hohenstein moderiert live aus dem Studio.

"sportstudio live – Olympia" Sport • 25.07.2024 • 18:40 Uhr

Bereits seit 1908 zählt Fußball zu den offiziellen olympischen Disziplinen, erst seit 1996 dürfen auch die Frauen antreten. Anders als bei den Männern, die seit 1992 unter 23 Jahre alt sein müssen, gibt es bei ihnen keine Altersbegrenzung. Einen Platz für die EM 2025 konnte sich die deutsche Fußball-Nationalelf um Kapitänin Alexandra Popp bereits Anfang Juni frühzeitig sichern, die letzten Qualifikationsspiele bis vor wenigen Tagen dienten somit also mehr der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Frankreich, die am Freitag, 26. Juli, offiziell beginnen. Denn "natürlich gilt es für diesen Sommer auch, eine Medaille bei Olympia zu holen", wie Stürmerin Lea Schüller unlängst auf einer Pressekonferenz verkündete.

Bereits einen Tag vor der großen Eröffnung trifft das deutsche Frauen-Fußballteam am Donnerstag, 25. Juli, im Stade de Marseille im ersten Vorrundenspiel auf Australien. Das ZDF überträgt ab 18.45 Uhr, Anpfiff ist um 19 Uhr. Claudia Neumann kommentiert die Partie, Katrin Müller-Hohenstein moderiert live aus dem sportstudio.

Zwölf Mannschaften in drei Gruppen Zwölf Frauen-Fußballmannschaften konnten sich für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren. Sie werden zunächst in drei Gruppen à vier Teams gegeneinander antreten. Bei der Auslosung landete das deutsche Team in der Gruppe B mit den vierfachen Olympiasiegerinnen aus den USA, den WM-Vierten Australien sowie dem Kader aus Sambia. Jeweils die beiden Gruppenbesten sowie die beiden besten Drittplazierten werden nach der Gruppenphase ins Viertelfinale einziehen. Das zweite Spiel der Deutschen gegen die US-Amerikanerinnen findet am Sonntag, 28. Juli, statt, die Partie gegen Sambia am Mittwoch, 31. Juli. Das Finale wird am Freitag, 9. August, ausgetragen.

Auf Australien traf die deutsche Nationalmannschaft bisher übrigens fünfmal, dreimal gingen die deutschen Spielerinnen als Siegerinnen hervor, einmal die Australierinnen, einmal ging man unentschieden auseinander – während der Olympischen Spiele 2016, bei denen die Deutschen sich im Finale zur Goldmedaille schossen.

Ebenfalls ihren ersten Spieltag bei den Olympischen Spiele haben am 25. Juli die deutschen Handballerinnen um Emily Bölk. Sie sind erstmals seit 2008 wieder bei Olympia dabei und treffen gleich als Erstes auf den Rekord-Asienmeister Südkorea. Das ZDF zeigt im Anschluss an die Fußball-Partie eine Zusammenfassung des Handballspiels vom Nachmittag.

"sportstudio live – Olympia" – Do. 25.07. – ZDF: 18.45 Uhr