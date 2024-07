Eva Longoria packt aus: Darum kehrt sie zurück ins Fernsehen!

Eva Longoria nutzt ihre neue Hauptrolle in 'Land of Women', um die Stärke von Frauen zu demonstrieren. Im Interview verrät sie, wie es ist, wieder vor der Kamera zu stehen, und erinnert sich an ihre Zeit als Gabriella 'Gabby' Solis in 'Desperate Housewives'.

Mit ihrer Rolle der Gabriella "Gabby" Solis schaffte Schauspielerin Eva Longoria vor 20 Jahren ihren internationalen Durchbruch. In der Erfolgsserie "Desperate Housewives" stand sie bis 2012 in insgesamt 180 Folgen vor der Kamera. Heute blickt Eva Longoria voller Stolz auf die Zeit zurück. Im Interview mit der Agentur teleschau verriet sie: "Ich habe den Erfolg der Serie damals sehr genossen. Es war bahnbrechend, da man plötzlich weibliche Hauptrollen über 40 gesehen hat. Ich war damals mit 27 Jahren unter den Jüngsten. Das gab es davor einfach nicht! 'Desperate Housewives' hat Grenzen überschritten."

Die Schauspielerin ergänzte, dass sie genau aus diesem Grund noch heute viel an ihre Serienrolle denken müsse: "Ich vermisse sie jeden Tag. Ich vermisse es, in ihrer Haut zu stecken." Mittlerweile ist Eva Longoria jedoch nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera aktiv und erfolgreich. In ihrem jüngsten Projekt, der US-Serie "Land of Women" (zu sehen auf Apple TV+), spielt sie nicht nur die Hauptrolle der Gala, die sich gezwungen sieht, mit ihrer Mutter und ihrer Tochter nach Spanien zu fliehen, nachdem ihr Mann plötzlich verschwindet. Longoria mischt in der Serie auch als ausführende Produzentin mit.

Kein Wunder also, dass Eva Longoria die Serie, die heute ihr Staffelfinale feiert, ganz nah an sich herangelassen hat. "Ich habe sehr vieles während der Entstehung der Show gelernt. Zum Beispiel, wie wichtig Familie ist. Man wird nicht immer seine Mutter bei sich haben, und man weiß nicht, ob man immer als Familie zusammen sein wird. An einem Ort festzustecken und dort viel Zeit miteinander zu verbringen, ist deshalb das Beste, was einem passieren kann", sagte die Amerikanerin nachdenklich.

"Ich kann einfach kein Fernsehen schauen, das mich stresst" Warum sie ausgerechnet jetzt wieder den Schritt zurück in die Serienwelt gewagt hat? Eva Longoria gab offen zu: "Für mich war klar, dass ich wieder vor die Fernsehkameras treten will. Ich hatte irgenwann das Gefühl, dass Streaming und Fernsehen so deprimierend geworden sind. Es macht mir Angst, diese vielen Sendungen über eine dystopische Zukunft zu sehen, in der die Regierung zusammenbricht oder die Zombie-Apokalypse kurz bevorsteht."

Longoria weiter: "Ich kann einfach kein Fernsehen schauen, das mich stresst. Mein Leben ist stressig genug. Deshalb wusste ich, dass ich mit etwas Leichtem im Stil von 'Desperate Housewives' zurückkommen will! Ich liebe solche Serien. Und ich liebe es, als Schauspielerin in solche Charaktere einzutauchen und mich in gewisser Weise in ihnen zu verlieren."

Die 49-Jährige ergänzte strahlend: "Tatsächlich merke ich, dass ich jetzt, wo ich mich den 50ern nähere, bessere Rollen angeboten bekomme. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die besten Geschichten mit Frauen über 50 erzählt werden. Man muss sich nur mal Salma Hayek oder Meryl Streep anschauen!"